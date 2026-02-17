快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

過年iPhone手機「大健檢」！10個Apple內建隱私保護功能一次檢查

日民調：高市早苗內閣支持率72% 連5個月破7成

中央社／ 東京17日專電
日本首相高市早苗。法新社
日本首相高市早苗。法新社

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個百分點，政權成立以來連續5個月維持在7成以上高水準；不支持率為22.8%，較上次略降0.6個百分點。

民調顯示，對高市政權進行推動修憲的準備工作，67.1%受訪者表示贊成，遠高於反對的25.2%，顯示修憲議題在當前日本民意中具一定支撐力。高市在自民黨於眾議院選舉單獨取得超過2/3席次後表示，將持續努力，儘速營造推動修憲公投的環境。

針對眾議院選舉結果，55.6%認為「結果良好」，31.5%表示「不佳」。至於未來理想的政權架構，34.8%支持由自民黨與日本維新會組成聯合政府，26.5%認為自維之外，應再納入國民民主黨，另有24.1%選擇其他組合。

在經濟政策方面，自民黨提出「飲料食品商品消費稅2年限期歸零」的政見，獲52.5%支持，40.3%反對。在贊成減稅的受訪者中，75.5%希望於今年內啟動，顯示日本民意對減稅時程高度期待。

針對中道改革聯合由小川淳也出任新代表（黨魁）後，是否改變政黨形象，81.4%認為「沒有改變」，僅13.0%認為「有改變」。至於未來走向，51.8%主張重新拆分為立憲民主黨與公明黨，22.1%認為應擴大合流至參院及地方議員，僅16.2%支持維持現行僅眾院議員合流的架構。

政黨支持率方面，自民黨為39.4%，較上次調查上升3.4個百分點，穩居首位。其後依序為中道改革聯合7.6%、國民民主黨5.3%、未來團隊4.9%、參政黨4.3%、日本維新會3.8%、共產黨2.2%。

這次調查以市話與手機隨機抽樣方式進行，共取得日本全國18歲以上1008名男女有效樣本，並依最新國勢調查資料加權修正。

日本維新會 自民黨 高市早苗

延伸閱讀

日民調：自民黨支持率衝上41% 鞏固獨大格局

亞股走勢分歧 多地因農曆新年假期休市

日本第4季GDP擴張0.1% 不如預期

王毅慕尼黑涉日發言 日本向中國大陸提出交涉

相關新聞

日民調：高市早苗內閣支持率72% 連5個月破7成

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個...

從期待落差到紅包壓力 應對親友20招讓團圓更溫馨

過年圍爐本該溫馨，卻常變成「長輩連環問」、「親戚互相比較」的壓力場：問薪水結婚、比孩子成就、回娘家順序…… 很多人一想到就頭痛。德國媒體訪問家庭治療師，解釋節慶為何容易起衝突，還整理出20個實用化解招數，讓聚會輕鬆點。你家過年也有類似煩惱嗎？

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵...

以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾

在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的...

美伊會談 川普：破局就支持以國空襲

美國總統川普去年十二月在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面時承諾，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛...

伊朗向美示好 油田、採礦都可談

在美伊第二輪核會談前夕，伊朗半官方的法斯通訊社十五日引述外交部經濟外交司副司長甘巴里報導，為了讓協議能穩定持久，必須確保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。