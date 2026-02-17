快訊

冬奧性感荷蘭女將奪金露內衣進帳百萬美金 男友網紅拳手更會賺

辛柏毅仍失聯 妻以他名義做這善事：盼你在海某處被找到讓我帶你回家

過年iPhone手機「大健檢」！10個Apple內建隱私保護功能一次檢查

法國放寬射殺狼群規定 圍欄外攻擊牲畜也可開槍

中央社／ 法國瓦德默斯16日法新電

法國政府今天表示，將放寬民眾射殺攻擊牲畜的狼隻，即使狼群是在圍欄外攻擊牲口亦然。這項政策調整受到農民歡迎。不滿情緒日增的農人階層目前在法國越來越具影響力。

法新社報導，狼曾在法國被獵殺至絕跡，但在1979年「伯恩公約」（Bern Convention）賦予保護地位後，狼群開始從義大利慢慢回流法國。

不過狼群回流成為牲畜的夢魘。一些初步統計顯示，去年法國共有1萬2000頭農場牲畜成為狼口下的犧牲品。

現行規定是只有當狼在保護圍欄內攻擊牲畜時，農民才可開槍射殺。如今法國政府表示，這項限制將予放寬。

法國農業部長熱納瓦（Annie Genevard）在訪問法國東北部省分上馬恩省（Haute-Marne）時說：「無論是否在保護圍欄內，農民現在都有權開槍保護他們的牲口。」

環境部長勒菲佛（Mathieu Lefevre）也說：「面對這種掠食情況，現狀根本行不通。」環境部長辦公室表示，相關調整幾週內就會透過行政命令正式生效。

整個歐盟範圍內目前都在下調對狼群的保護等級。歐盟立法者去年批准，將狼的地位從「嚴格保護」降為「受保護」。

相關政策改變由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）所屬的政黨主導。范德賴恩心愛的小馬「多莉」（Dolly）2022年在德國北部被狼襲擊喪命，然而相關調降對狼的保護也招來保育人士抨擊。

當前法國農民對政治的影響力日增。先前大批駕駛牽引機的農民封鎖道路，抗議今年1月歐盟與南美洲簽署的一項貿易協議，農民們不滿協議將讓大量廉價、品質不佳的產品湧入歐洲市場。

法國 農民 歐盟

延伸閱讀

吃不到氣瘋了？疑因友人拒絕分食薯條 美18歲男當場開槍轟死朋友

低碳發電10年增20% 法國新版能源規劃出爐

葡萄牙總統大選 中間偏左派席古擊敗極右派

北約秘書長呂特訪基輔 稱俄軍夜襲非認真尋求和平

相關新聞

日民調：高市早苗內閣支持率72% 連5個月破7成

日本產經新聞社與富士新聞網（FNN）14、15日聯合民調顯示，高市早苗內閣支持率達72.0%，較1月下旬調查上升1.2個...

從期待落差到紅包壓力 應對親友20招讓團圓更溫馨

過年圍爐本該溫馨，卻常變成「長輩連環問」、「親戚互相比較」的壓力場：問薪水結婚、比孩子成就、回娘家順序…… 很多人一想到就頭痛。德國媒體訪問家庭治療師，解釋節慶為何容易起衝突，還整理出20個實用化解招數，讓聚會輕鬆點。你家過年也有類似煩惱嗎？

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵...

以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾

在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的...

美伊會談 川普：破局就支持以國空襲

美國總統川普去年十二月在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面時承諾，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛...

伊朗向美示好 油田、採礦都可談

在美伊第二輪核會談前夕，伊朗半官方的法斯通訊社十五日引述外交部經濟外交司副司長甘巴里報導，為了讓協議能穩定持久，必須確保...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。