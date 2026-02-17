法國放寬射殺狼群規定 圍欄外攻擊牲畜也可開槍

法國政府今天表示，將放寬民眾射殺攻擊牲畜的狼隻，即使狼群是在圍欄外攻擊牲口亦然。這項政策調整受到農民歡迎。不滿情緒日增的農人階層目前在法國越來越具影響力。

法新社報導，狼曾在法國被獵殺至絕跡，但在1979年「伯恩公約」（Bern Convention）賦予保護地位後，狼群開始從義大利慢慢回流法國。

不過狼群回流成為牲畜的夢魘。一些初步統計顯示，去年法國共有1萬2000頭農場牲畜成為狼口下的犧牲品。

現行規定是只有當狼在保護圍欄內攻擊牲畜時，農民才可開槍射殺。如今法國政府表示，這項限制將予放寬。

法國農業部長熱納瓦（Annie Genevard）在訪問法國東北部省分上馬恩省（Haute-Marne）時說：「無論是否在保護圍欄內，農民現在都有權開槍保護他們的牲口。」

環境部長勒菲佛（Mathieu Lefevre）也說：「面對這種掠食情況，現狀根本行不通。」環境部長辦公室表示，相關調整幾週內就會透過行政命令正式生效。

整個歐盟範圍內目前都在下調對狼群的保護等級。歐盟立法者去年批准，將狼的地位從「嚴格保護」降為「受保護」。

相關政策改變由歐盟執委會主席范德賴恩（Ursulavon der Leyen）所屬的政黨主導。范德賴恩心愛的小馬「多莉」（Dolly）2022年在德國北部被狼襲擊喪命，然而相關調降對狼的保護也招來保育人士抨擊。

當前法國農民對政治的影響力日增。先前大批駕駛牽引機的農民封鎖道路，抗議今年1月歐盟與南美洲簽署的一項貿易協議，農民們不滿協議將讓大量廉價、品質不佳的產品湧入歐洲市場。