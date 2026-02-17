日民調：自民黨支持率衝上41% 鞏固獨大格局

快訊

中央社／ 東京17日專電

日本經濟新聞與東京電視台13日至15日進行民調顯示，自民黨支持率達41%，明顯領先其他政黨，與在野差距進一步擴大。分析指出，日本首相高市早苗主導的保守路線確立後，原本流向國民民主黨與參政黨的右派選民回流，自民黨「獨大」格局逐漸鞏固。

民調顯示，其他政黨中，中道改革聯合支持率為8%；首次參加眾議院選舉便拿下11席的「未來團隊」支持率上升至6%；日本維新會為5%。相較之下，國民民主黨（7%）與參政黨（6%）聲勢較先前明顯走低。

若與2025年7月、石破茂政權下的參議院選舉結束後相比，當時自民黨支持率僅24%，參政黨為13%，國民民主黨12%，立憲民主黨9%，未來團隊僅2%。如今自民黨支持度大幅回升，在野黨整體氣勢明顯轉弱；自民黨在眾院選舉大勝後，獨大的態勢也反映在支持率上。

報導指出，自民黨支持率成長，與國民民主黨及參政黨支持率下滑，呈現「此消彼長」關係。保守色彩濃厚的高市早苗政權成立，加上眾院選舉大勝為契機，使原本流向國民民主黨及參政黨的右派選民，正回流至自民黨。

值得注意的是，在這次調查中，國民民主黨支持者約8成、參政黨支持者約6成表示「支持」高市內閣。兩黨主張「積極財政」的經濟政策，以及外交與安保領域政策，與高市理念相對接近。

不過，高市早苗的高人氣並未完全轉化為自民黨支持率。高市內閣支持率維持在60%至70%區間，但自民黨政黨支持率徘徊在40%左右，仍存在落差。

另一方面，立憲民主黨與公明黨於1月合組的中道改革聯合支持率維持在8%，與上次1月調查持平。這個數字甚至未達到2025年7月參院選後，兩黨合計的支持率12%，結果與中道在眾院選舉的慘敗一般，顯示合流效應有限。

自民黨 高市早苗 民主黨

