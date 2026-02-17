聽新聞
以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾
在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的全部濃縮鈾，以及確保伊朗不再具鈾濃縮能力等四項條件。
內唐亞胡十五日在耶路撒冷一場由猶太裔美國人團體主辦的活動中發表演說。他表示，十一日和美國總統川普在白宮會面時強調，美伊任何協議均必須滿足四項要件。
其一是轉移伊朗擁有的全部濃縮鈾；其二是徹底拆除伊朗的鈾濃縮設備及基礎設施，使伊朗不再具鈾濃縮的能力；其三是限制伊朗的彈道飛彈計畫；其四則是瓦解由伊朗在背後支持的黎巴嫩真主黨等中東反以聯盟「抵抗軸心」。
由於抵抗軸心成員之一就是加薩走廊的巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯，內唐亞胡表明，哈瑪斯必須交出全部武器，包含六萬支步槍和火箭筒及火箭彈，而非只交出主要的武器或重武器；以哈戰爭後的加薩非軍事化，也代表必須摧毀哈瑪斯總長度約達三五○公里的剩餘地道及兵工廠。
紐約時報日前報導，根據美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納等草擬的一份方案，美方要求哈瑪斯必須交出未來可能再襲擊以色列的全部武器，但仍允許哈瑪斯暫時保留若干輕武器。
