劍指中國 高市修訂印太戰略

日本讀賣新聞十六日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於二○一六年倡議的「自由開放印太」（ＦＯＩＰ）理念及外交方針十周年，高市正研究廿日在日本「特別國會」發表施政方針演說時，提出ＦＯＩＰ的修訂版。

對此，日本內閣官房長官木原稔十六日說，相較於二○一六年，涉及日本的國際情勢愈來愈嚴峻，為了因應時代變化，有必要以最適合的形式，讓ＦＯＩＰ與時俱進；正由外務省等相關部會好好研究。

根據該報導，修訂版包括三大支柱，即強化經濟基礎、在印太推動自由貿易，以及在安保層面的合作。上述人士說，此一新版本將考量中國大陸軍力提升，以及對其他國家和地區的經濟脅迫等行為，均迥異於十年前的印太安保環境。

在強化經濟基礎上，將讓稀土等關鍵礦物的供應鏈多元化，還有與志同道合國家加強合作，例如攜手研發人工智慧（ＡＩ）。

日方雖未點名大陸，但背後的考量是大陸加強稀土出口等管制，以及大陸製ＡＩ工具恐淪為影響輿論的「帶風向」工具且普及中。

在印太推動自貿的部分，修訂版的文字較抽象，重點是藉由「解決問題」來促進經濟成長。修訂版將延續強化印太內外的連結與推動自貿的基本理念。在美國總統川普推動加徵關稅等保護主義政策下，修訂版將寫入致力推動跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。該協定現有日本、英國及澳洲等十二個成員，我國也有意加入。

在安保層面的合作上，修訂版將以美日同盟為核心，並和位於日本海上交通要道的菲律賓等東協（ＡＳＥＡＮ）國家合作。日方除了有意擴大出口防衛裝備，也正考慮藉由向志同道合國家無償提供這些裝備的日本「政府安保能力強化支援」（ＯＳＡ）機制來深化跨國合作。

特別國會十八日將召集，當天將舉行首相指名選舉，兼任自民黨總裁（黨魁）的高市續任首相無懸念，她領導的第二次高市內閣也將於同日上路。