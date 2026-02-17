快訊

事先規劃路線…台中男二度參加鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

聽新聞
0:00 / 0:00

劍指中國 高市修訂印太戰略

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導

日本讀賣新聞十六日引述政府相關人士報導，今年是首相高市早苗政治導師、已故日相安倍晉三於二○一六年倡議的「自由開放印太」（ＦＯＩＰ）理念及外交方針十周年，高市正研究廿日在日本「特別國會」發表施政方針演說時，提出ＦＯＩＰ的修訂版。

對此，日本內閣官房長官木原稔十六日說，相較於二○一六年，涉及日本的國際情勢愈來愈嚴峻，為了因應時代變化，有必要以最適合的形式，讓ＦＯＩＰ與時俱進；正由外務省等相關部會好好研究。

根據該報導，修訂版包括三大支柱，即強化經濟基礎、在印太推動自由貿易，以及在安保層面的合作。上述人士說，此一新版本將考量中國大陸軍力提升，以及對其他國家和地區的經濟脅迫等行為，均迥異於十年前的印太安保環境。

在強化經濟基礎上，將讓稀土等關鍵礦物的供應鏈多元化，還有與志同道合國家加強合作，例如攜手研發人工智慧（ＡＩ）。

日方雖未點名大陸，但背後的考量是大陸加強稀土出口等管制，以及大陸製ＡＩ工具恐淪為影響輿論的「帶風向」工具且普及中。

在印太推動自貿的部分，修訂版的文字較抽象，重點是藉由「解決問題」來促進經濟成長。修訂版將延續強化印太內外的連結與推動自貿的基本理念。在美國總統川普推動加徵關稅等保護主義政策下，修訂版將寫入致力推動跨太平洋夥伴全面進步協定（ＣＰＴＰＰ）。該協定現有日本、英國及澳洲等十二個成員，我國也有意加入。

在安保層面的合作上，修訂版將以美日同盟為核心，並和位於日本海上交通要道的菲律賓等東協（ＡＳＥＡＮ）國家合作。日方除了有意擴大出口防衛裝備，也正考慮藉由向志同道合國家無償提供這些裝備的日本「政府安保能力強化支援」（ＯＳＡ）機制來深化跨國合作。

特別國會十八日將召集，當天將舉行首相指名選舉，兼任自民黨總裁（黨魁）的高市續任首相無懸念，她領導的第二次高市內閣也將於同日上路。

延伸閱讀

國防預算將列立院開議後最優先案 管碧玲：印太和平鎖鏈看到曙光

川習成就高市獨強 也成新政絆腳石

王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

日相高市早苗外交新方針 日媒：將修訂印太戰略

相關新聞

瑞士火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人

瑞士警方表示，今晨南部地區發生一起火車脫軌事故，造成5人受傷、超過20人緊急疏散

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，...

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪...

氣旋格扎尼襲馬達加斯加釀59死 逾1.6萬人流離失所

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）今天表示，氣旋格扎尼上週侵襲該國，造成至少59人死亡。當局持續評估這個印度洋...

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵...

以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾

在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。