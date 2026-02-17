伊朗向美示好 油田、採礦都可談

在美伊第二輪核會談前夕，伊朗半官方的法斯通訊社十五日引述外交部經濟外交司副司長甘巴里報導，為了讓協議能穩定持久，必須確保美國也能在若干關鍵領域得到實實在在的好處；雙方在石油及天然氣田的共同利益、礦業投資甚至採購（美國）飛機，都包含在會談內容中。

甘巴里指稱，伊朗二○一五年和美國等七方達成的「聯合全面行動方案」（ＪＣＰＯＡ），即伊核協議並未保障美方的經濟利益。美國總統川普第一任的二○一八年五月片面退出該協議，並恢復對伊朗實施嚴厲制裁。

美伊目前均採取和、戰兩手策略。伊朗多次揚言，一旦又遭美國襲擊，將對駐中東的美軍基地報復攻擊。然而，伊朗外交部高官上述發言則發出態度及立場放軟的訊息。

美國Axios新聞網十四日引述兩位知情美國官員報導，川普和訪美的以色列總理內唐亞胡日前會面時達成共識，美方將致力使伊朗減少對中國大陸出口石油。伊朗現在逾八成的石油銷往大陸，川普此舉必將使伊油收入銳減。

國際原子能總署署長葛羅西十六日在社媒Ｘ寫道，與伊朗外長阿拉奇在瑞士日內瓦完成深入的技術討論，為十七日在當地舉行的美伊第二輪核會談做準備。

法新社十五日報導，伊朗四百多公斤純度達百分之六十的濃縮鈾下落不明，ＩＡＥＡ武檢員上次看到這批濃縮鈾是去年六月。