美伊會談 川普：破局就支持以國空襲

美國總統川普去年十二月在佛州海湖莊園和以色列總理內唐亞胡會面時承諾，若美伊無法達成核協議，美國將支持以色列空襲伊朗彈道飛彈設施。伊朗官媒則報導，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）海軍十六日在中東石油出口要道的荷莫茲海峽舉行一連串實兵演習。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）十五日引述兩位知情人士報導，兩位美國知情官員指稱，美國軍方及情報部門高層已開始討論支持以色列發動空襲的可能性，重點不是以色列是否會行動，而是美國如何協助以軍空襲，例如替以軍戰機空中加油與確保相關國家同意美以軍機飛越領空。

尚不清楚區域內哪些國家可能同意美方使用其領空幫以軍戰機空中加油。美國的中東盟友約旦、沙烏地阿拉伯及阿拉伯聯合大公國早已表明，將不會同意本國領空用於任何對伊朗的襲擊，當然也將不會允許本國領空用於伊朗對其他國家發動的襲擊。

伊朗外交部十五日聲明，外長阿拉奇同日率外交及技術代表團從德黑蘭赴瑞士日內瓦，以進行第二輪核會談，並展開多項外交磋商；伊美十七日也將在中東國家阿曼居間下舉行核會談，和上次相同，這次也採「間接會談」。

已在日內瓦的阿拉奇十六日在社媒Ｘ寫道，「我帶著能達成公平、公正協議的真實想法前來。（但要想我）在威脅下屈服，則沒得商量」。美國國務卿魯比歐十五日在訪問斯洛伐克時則證實，第二輪核會談的美方代表也是美國中東特使威科夫及川普女婿庫許納。魯比歐還說，更傾向透過外交手段解決美伊問題。

對六日在阿曼馬斯開特重啟的美伊核會談，川普政府至今聚焦伊朗的核計畫；以方擔憂伊朗在去年被美以襲擊後，已快速重建的彈道飛彈生產及發射設施，視伊朗擁有的飛彈能力，對以色列構成更迫切的威脅；伊方則只願討論核計畫，以交換美方放寬制裁，但完全剝奪伊朗鈾濃縮權利則不在討論範圍內。

荷莫茲海峽為波斯灣一條狹窄的戰略水道，部分和伊朗領海重疊。上述演習正在ＩＲＧＣ指揮官親自督導下舉行，旨在檢驗ＩＲＧＣ海軍的戰備水準等主要目標。

而美國也正部署大批海空兵力至波斯灣，美軍「林肯號」航艦正在中東。川普十三日證實，美軍「福特號」航艦很快將開赴中東。

法新社十五日報導，伊朗德黑蘭同日又現反政府聲音。在海外的伊朗人十四日於德國慕尼黑及美國洛杉磯等歐洲及北美洲舉行大規模反伊朗神權統治集團示威抗議後，傳出有德黑蘭、伊南的希拉茲及伊中的阿拉克等地民眾十五日從自家陽台及窗戶高喊反政府口號。

對此，伊朗末代王儲芮沙．巴勒維在Ｘ發文表示，「全球逾一百萬人」十四日共襄盛舉，他已準備好領導伊朗轉型。