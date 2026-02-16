俄烏戰場前線冰天雪地 無人機靠抹豬油防霜凍

快訊

中央社／ 基輔16日綜合外電報導

俄羅斯全面入侵烏克蘭的戰爭即將滿4年，在長達1200公里的兩軍交戰前線，氣溫已來到整場戰事最低點，讓俄烏雙方難以使用無人機。要讓高科技無人機飛行，有時還得靠抹油。

這個冬天，阿里（Ali）所屬的烏軍單位在前線零度以下的嚴寒氣溫中操作攔截無人機時，相機突然凍住，讓他們偵測並阻止俄軍攻擊的任務功敗垂成。

阿里告訴法新社，低溫「對我方無人機的影響完全是負面的」，「電池耗電更快，相機和電線會凍住，就是整個結冰」。

但俄烏兩軍如今都大量使用廉價無人機。

小型偵察無人機能觀察敵軍陣地，還能投擲手榴彈攻擊目標與士兵，即使地面上最細微的移動也能捕捉得到。有些無人機則能裝載爆裂物，用於衝撞車輛或建築物。

部分無人機與操控員之間則有極細的光纖線路連接兩者，以確保操作時的穩定性及不受電子干擾。

像阿里所屬部隊使用的攔截無人機，主要用於防禦，攔阻來襲無人機。但是當前線氣溫來到攝氏零下20度時，無論是設備還是操作人員都會凍僵。

在南部前線附近，第18旅的操作人員正準備發射攔截無人機。這款輕巧的保麗龍無人機看起來就像玩具飛機。

第18旅一名班長納札利（Nazariy）說：「結霜、低雲、濃霧，在這類天氣下，無人機很難飛行，可能會短路，或在空中壞掉。」

有時候，為了讓高科技無人機飛得動，還得靠一些傳統解決方法。

Fire Point是做出烏克蘭第一批長程無人機的公司，公司首席設計師施蒂利爾曼（Denys Shtilierman）表示，抹油能為無人機多加一層防霜保護。

他在公司工廠告訴法新社：「我們抹點豬油，它就升空了。我大笑，但事情就是這樣。」

