瑞士火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人

瑞士警方表示，今晨南部地區發生一起火車脫軌事故，造成5人受傷、超過20人緊急疏散。

法新社報導，事故發生在瑞士戈本斯坦鎮（Goppenstein）附近，當時這個區域處於雪崩警戒1到5級中次高的第4級。

警方指出，列車在駛出隧道時脫軌，「根據初步調查結果，列車通過不久前可能發生雪崩，大雪覆蓋住鐵軌」，並補充說檢察官辦公室已對此展開調查。

警方說事故發生於當地時間上午7時（格林威治標準時間6時），這班列車上共有29人，「總計5人受傷，其中1名傷者已送醫，其餘乘客全數安全撤離」。

根據法新社，海拔1216公尺高的當地村莊今天稍晚持續降雪。由於該地區發生雪崩風險極高，警方提醒媒體記者別在事故現場逗留。

瑞士聯邦鐵路公司（CFF）在官網寫道，雪崩導致戈本斯坦與布里格（Brig）之間的鐵路交通中斷。