王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵略殖民台灣野心未泯」。對此，日本內閣官房長官木原稔十六日予以反駁，並重申日方期待透過對話和平解決台灣議題的立場沒變。

王毅十四日在年度慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）發表演說，主張高市上述發言錯誤，且「復活日本軍國主義的陰魂不散」。

木原稱，日本推動強化防衛力，旨在因應日益嚴峻的安保環境，並非針對特定第三國；日方對台灣議題立場並未改變，即期待透過對話和平解決。木原說，國際社會有國家多年來持續擴張外界不得而知的軍力，並加強藉由武力或威嚇來片面改變現狀的做法，日方對此表示反對。日本外務省十五日在社媒Ｘ的一篇日、英文發文，內容與木原上述發言類似。