快訊

事先規劃路線…台中男二度參加鎮瀾宮搶頭香奪冠 喜獲1.8萬金身媽祖曝心願

一直忍不是美德！作家曝5種回話術：必要時「當個狠人」其實是在保護自己

聽新聞
0:00 / 0:00

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵略殖民台灣野心未泯」。對此，日本內閣官房長官木原稔十六日予以反駁，並重申日方期待透過對話和平解決台灣議題的立場沒變。

王毅十四日在年度慕尼黑安全會議（ＭＳＣ）發表演說，主張高市上述發言錯誤，且「復活日本軍國主義的陰魂不散」。

木原稱，日本推動強化防衛力，旨在因應日益嚴峻的安保環境，並非針對特定第三國；日方對台灣議題立場並未改變，即期待透過對話和平解決。木原說，國際社會有國家多年來持續擴張外界不得而知的軍力，並加強藉由武力或威嚇來片面改變現狀的做法，日方對此表示反對。日本外務省十五日在社媒Ｘ的一篇日、英文發文，內容與木原上述發言類似。

王毅 日本 高市 台灣

延伸閱讀

對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

王毅在慕安會警告日本別走回頭路 「再賭1次 會輸更慘」

相關新聞

瑞士火車脫軌 警方證實5人受傷、疏散逾20人

瑞士警方表示，今晨南部地區發生一起火車脫軌事故，造成5人受傷、超過20人緊急疏散

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，...

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪...

氣旋格扎尼襲馬達加斯加釀59死 逾1.6萬人流離失所

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）今天表示，氣旋格扎尼上週侵襲該國，造成至少59人死亡。當局持續評估這個印度洋...

王毅再批「殖民台灣野心未泯」 日：盼對話解決台灣議題

中共中央政治局委員兼中國大陸外長王毅在十四日，又一次批評日本首相高市早苗去年十一月在眾議院的「台灣有事」發言揭露「日本侵...

以色列堅持 伊朗須轉移濃縮鈾

在十七日美伊第二輪核會談前夕，以色列總理內唐亞胡十五日在耶路撒冷重申，若美伊達成協議，必須解決相關問題，即轉移伊朗擁有的...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。