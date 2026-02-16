快訊

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

立威廉罹癌燒400萬…2度動刀生死關頭 脫口「沒遺憾可以走了」

除夕發財就靠它！春節大樂透「馬上對獎」 大小紅包獎號看過來

聽新聞
0:00 / 0:00

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
飲食是減重主要關鍵。新近一項研究指出，熱門間歇性斷食法，與傳統節食相比，並無特別效果。美聯社
飲食是減重主要關鍵。新近一項研究指出，熱門間歇性斷食法，與傳統節食相比，並無特別效果。美聯社

研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，一些支持者聲稱比標準節食法更有效，但科學家已發現，這並非減重的奇蹟解方。

這份研究報告是由阿根廷布宜諾斯艾利斯義大利醫院大學Cochrane附屬中心提出，主要作者加雷納尼說，「間歇性斷食對一些人來說可能是合理的選項，但目前的證據並未證明當前的社群媒體熱潮有其根據」，間歇性斷食所獲得的減重結果「類似於傳統的減重飲食方式」。

研究發現，定期不進食或大幅減少進食的主要好處，只在於限制了整體的熱量攝取，而非「飢飽交替」模式產生了任何增強減重的效果。

這項研究的研究人員檢視了22項迄今的間歇性節食法臨床實驗，涉及北美、歐洲、中國大陸、澳洲及南美洲的1,995位肥胖或過重成人。這些實驗檢驗了好幾種間歇性斷食方式，包括每周特定幾天斷食、有些日子正常飲食有些日子吃非常少，以及每天只在特定時間進食。

研究人員的結論是，相較於基於熱量控制的標準節食方法，間歇性斷食並未產生具臨床意義的額外減重效果，間歇性斷食者所減少的體重，僅比「什麼都不做」的對照組多了約3.4%。

不過，研究人員也指出，這項研究所檢視的臨床實驗證據仍未能反映全貌，原因包括樣本數小、位持續回報、以及缺乏對病患滿意度的回饋，需要有更高品質的廖。

一些未參與這項研究的科學家也提醒，間歇性斷食仍可能是一種有效的飲食策略，尤其是自發選擇間歇性斷食、而非聽從醫囑的人。

利物浦熱帶醫學院（LSTM）的全球健康證據分析專家嘉納說，這些臨床實驗全都沒有檢驗自發決定、通常也更有動力執行間歇性斷食者的結果。

另一個會增添這項研究結論複雜度的因素是，這些實驗會低估各種節食方法的影響，因為「什麼都不做」的對照組，最後通常都因為吃得較少或多做運動而變輕了。

薩里大學營養學副教授柯林斯解釋，這種現象是所謂的「霍桑效應」（Hawthorne Effect），知道自己正被觀察、或參與研究，「光是填寫飲食日記或測量體重，就能使人們改變飲食行為」。

減重 臨床

延伸閱讀

朴信惠被高庚杓「一句話」笑噴！惠利神模仿朴寶劍「拍照顯瘦法」

全民瘋瘦瘦針減重…醫師打一年瘦5公斤 籲專業介入防副作用

如何吃「肯德基」不長胖？減重教練教點餐訣竅補足蛋白質

Hims & Hers遠距醫療商停售仿製藥

相關新聞

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，...

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪...

氣旋格扎尼襲馬達加斯加釀59死 逾1.6萬人流離失所

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）今天表示，氣旋格扎尼上週侵襲該國，造成至少59人死亡。當局持續評估這個印度洋...

北韓第9次全代會在即 2021年武器發展計畫僅部分達標

北韓本月將在執政黨勞動黨第9次全國代表大會上公布新的武器發展目標，但外界評估，北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出...

瑞士雪崩發生脫軌 列車上共80名乘客展開救援行動

瑞士火車16日清晨7時（台灣時間同日下午2時）因雪崩發生脫軌。

對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

德國慕尼黑安全會議週日（2月15日）落幕，此次重點再次聚焦在中美雙方的演說，以及歐洲在兩國地緣政治角力之下的角色與政策方向。DW記者在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。