快訊

台北老公寓剩大樓6折價！第7波打房後跌1成 得勝老闆嘆：看了也不敢接

立威廉罹癌燒400萬…2度動刀生死關頭 脫口「沒遺憾可以走了」

除夕發財就靠它！春節大樂透「馬上對獎」 大小紅包獎號看過來

烏克蘭重大貪腐案 前能源部長遭列洗錢調查嫌疑人

中央社／ 基輔16日綜合外電報導

烏克蘭調查人員今天表示，已將前能源部長加盧申科（GermanGalushchenko）列入一樁令人矚目洗錢調查案的嫌疑人。

外媒披露，烏克蘭去年11月爆發「1億美元能源部貪腐醜聞」，引發政壇震盪。烏克蘭總理思維里登科（Yulia Svyrydenko）當時表示，前能源部長、司法部長加盧申科和能源部長格林丘克（Svitlana Grinchuk）已請辭，並向國會遞交免職申請。她指出，內閣也向國安會提案，建議對2名涉案人士實施個人制裁。

法新社報導，加盧申科昨天試圖離開烏克蘭時遭執法單位羈押。

烏克蘭反貪腐機關國家肅貪局（NABU）發表聲明說，「前能源部長（2021至2025年）因涉嫌洗錢和參與犯罪組織遭揭發」。

聲明未指名道姓提及加盧申科，但他在2021年至2025年間擔任烏克蘭能源部長。根據烏克蘭刑法，這些指控最高可處15年有期徒刑。

加盧申科去年11月遭控涉入一件對興建能源基礎設施承包商收取回扣、金額達1億美元（新台幣約31億3900萬元）的案件。

調查人員指出，他們在與加盧申科家族有關聯的銀行帳戶中發現約1200萬美元。

歐洲聯盟（EU）正敦促烏克蘭大刀闊斧肅貪，並視此為基輔申請加入歐盟的必要條件之一。

烏克蘭 能源 洗錢

延伸閱讀

台南開車上台北取款 「收水手」吸毒辯提神 車上藏668萬現金被逮

四海幫主張存偉移送北檢訊問 捲「安心幣商」假投資詐騙洗錢金流

四海幫主張存偉涉洗錢遭拘提 今午移送北檢是否交保引關注

金曲歌王Matzka妻涉洗錢50萬交保 疑涉出借帳戶給張俊傑隱匿犯罪所得

相關新聞

研究新發現！間歇性斷食的減重結果 未必優於一般節食

研究顯示，體重過重者採取間歇性斷食所減去的體重，其實沒有比遵循傳統節食方法的人還要多。間歇性斷食已是很受歡迎的減重方法，...

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪...

氣旋格扎尼襲馬達加斯加釀59死 逾1.6萬人流離失所

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）今天表示，氣旋格扎尼上週侵襲該國，造成至少59人死亡。當局持續評估這個印度洋...

北韓第9次全代會在即 2021年武器發展計畫僅部分達標

北韓本月將在執政黨勞動黨第9次全國代表大會上公布新的武器發展目標，但外界評估，北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出...

瑞士雪崩發生脫軌 列車上共80名乘客展開救援行動

瑞士火車16日清晨7時（台灣時間同日下午2時）因雪崩發生脫軌。

對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

德國慕尼黑安全會議週日（2月15日）落幕，此次重點再次聚焦在中美雙方的演說，以及歐洲在兩國地緣政治角力之下的角色與政策方向。DW記者在...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。