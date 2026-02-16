快訊

不一樣的圍爐…全台最高年夜飯 玉山氣象人員海拔3858公尺過除夕

走春帶雨具！初一受東北季風影響 北台灣天氣偏涼、局部短暫雨

電價暴漲 川普顧問：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

中央社／ 倫敦16日綜合外電報導
英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。監獄示意圖/Ingimage
英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。監獄示意圖/Ingimage

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪並已服刑23年的英國男子，可能是遭到警方構陷。

BBC的團隊發現，在英國男子班基特（OmarBenguit）涉嫌殺害韓國女學生申鍾玉（Jong-OkShin，音譯）的審判中，警方早已知曉，檢方主要證人的證詞與監視器畫面存在直接矛盾。

檢方當年用以支持起訴的其餘13名證人已告訴BBC，警方曾對他們施壓，要求他們在法庭上誇大陳述或說謊。

英國多塞特郡（Dorset）警方未正面回應關於員警構陷班基特的指控，僅強調相關調查執行得相當「徹底、詳盡且非常複雜」。

申鍾玉2002年自波茅斯（Bournemouth）一間夜店步行返家時遇刺身亡。班基特有毒品成癮問題及持刀犯罪前科，他2005年在第3次審判中被定罪，陪審團在前兩次審理中均無法就裁決達成共識。

BBC已調查此案9年，過去曾報導部分證人承認自己在遭到警方施壓後做出偽證。

廣角鏡節目最新調查發現，儘管警方知道一位已被證明說謊的證人的說法與監視器畫面有所矛盾，仍以她的證詞為基礎建構案情。

英國 BBC

延伸閱讀

賈永婕韓國結帳竟被誤認成「玄彬的女人」 本人親揭爆笑真相

五百人海選女主角！從女學生演到女大兵｜1972年電視劇《海燕》

彰化師約女學生洗澡 還喊「我是你的宵夜」…遭解聘1年不得為師

鳳山高中徵伴遊「限女學生」1對1陪聊傑出校友 驚動議員、立委

相關新聞

瑞士雪崩發生脫軌 列車上共80名乘客展開救援行動

瑞士火車16日清晨7時（台灣時間同日下午2時）因雪崩發生脫軌。

不到1%機率！63歲男「突失去閱讀能力」竟是中風 誤認太累險延誤就醫

每日郵報報導，蘇格蘭一名63歲男子在自家花園忙著打理時突發中風，卻完全沒有察覺；原因是他沒有出現臉歪、手臂無力或口齒不清...

英男涉殺韓國女學生入獄23年 BBC：新證據指向警方構陷

英國廣播公司（BBC）時事紀錄片電視節目「廣角鏡」（Panorama）發現的新證據顯示，一名因涉嫌殺害韓國女學生而被定罪...

北韓第9次全代會在即 2021年武器發展計畫僅部分達標

北韓本月將在執政黨勞動黨第9次全國代表大會上公布新的武器發展目標，但外界評估，北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出...

對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

德國慕尼黑安全會議週日（2月15日）落幕，此次重點再次聚焦在中美雙方的演說，以及歐洲在兩國地緣政治角力之下的角色與政策方向。DW記者在...

印度AI峰會登場 莫迪拚深化夥伴關係、確立主導地位

印度人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）下午登場，聚焦就業機會受AI影響與兒童安全等議題，總理莫迪拚「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。