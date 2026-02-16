氣旋格扎尼襲馬達加斯加釀59死 逾1.6萬人流離失所

馬達加斯加國家風險與災害管理局（BNGRC）今天表示，氣旋格扎尼上週侵襲該國，造成至少59人死亡。當局持續評估這個印度洋島國今年第2個熱帶風暴所帶來的災情。

路透社報導，管理局並指出，這次風災導致1萬6428人流離失所，另有15人失蹤，804人受傷，共有42萬3986人受影響。

根據聯合國人道事務辦公室，上一個熱帶氣旋菲蒂婭（Fytia）造成14人罹難、超過3萬1000人流離失所，10天過後，馬達加斯加又遭氣旋格扎尼（Gezani）襲擊。

格扎尼最猛烈時，持續風速約每小時185公里，陣風接近每小時270公里，威力足以掀翻鐵皮屋頂，並將大樹連根拔起。

根據莫三比克氣象單位的聲明，格扎尼越過莫三比克海峽（Mozambique Channel）向西移動，為莫三比克南端帶來強風和高達10公尺的巨浪。

不過，氣旋已在海峽上方往東轉，氣象預報顯示它將再次朝馬達加斯加移動，預計今天在馬達加斯加西南部二度登陸。