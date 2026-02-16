快訊

電價暴漲 川普顧問：白宮將迫使AI資料中心「內部化」所有成本

除夕夜地牛翻身！台中19:00發生規模4地震 6縣市有感搖晃

印尼承諾加薩維和 8000部隊人員6月底前就緒

中央社／ 雅加達15日綜合外電報導

印尼國軍今天宣布，預計6月底前將有高達8000名部隊人員準備就緒，可派遣至加薩參與和平與人道任務。

美聯社報導，印尼陸軍發言人唐尼（DonnyPramono）准將表示，印尼國軍已敲定前往加薩的部隊結構及行動時程，即便政府尚未決定確切的部署時間，軍方已依12日會議決定，籌組一支由8000人組成的混合旅，可在政府正式核准後短時間內派遣。

唐尼指出，依規劃的時間表，部隊將於2月期間辦理健康檢查、完成相關文書作業，並於月底進行戰備評估；預計4月前約有1000名人員做好部署準備，組成先遣隊，其餘人員於6月前就緒。

他強調，實際部署仍需透過政治層級決定，並取決於相關國際機制。

印尼外交部多次重申，印尼在加薩的任務僅限於人道援助。印尼的行動重點在於平民保護、醫療服務與重建工作，並不參與任何作戰行動或可能引發武裝衝突的行為。

在美國總統川普推動成立的加薩「和平理事會」（Board of Peace）成員中，印尼將成為首個正式承諾派遣部隊至加薩的成員國。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於加薩經歷2年戰爭後，於去年10月10日起維持脆弱的停火協議，「和平理事會」負責監督加薩戰後治理與重建事務。

印尼為全球穆斯林人口最多的國家，與以色列無正式外交關係，但長期以來向加薩提供人道援助，並堅定支持「兩國方案」來解決以色列與巴勒斯坦衝突。

數名印尼官員捍衛參與「和平理事會」的決定，指出因以色列加入該理事會，印尼須在其中代表並維護巴勒斯坦的利益。

印尼具有充足維和經驗，在聯合國任務中貢獻排名前10。

印尼 加薩 以色列

延伸閱讀

以色列批准西岸土地登記 巴勒斯坦斥為實質併吞

川普：和平理事會將宣布50億美元加薩重建承諾

加薩民防機構：以色列空襲再釀至少12死

和平理事會19日登場 傳以色列外長將出席

相關新聞

瑞士雪崩發生脫軌 列車上共80名乘客展開救援行動

瑞士火車16日清晨7時（台灣時間同日下午2時）因雪崩發生脫軌。

不到1%機率！63歲男「突失去閱讀能力」竟是中風 誤認太累險延誤就醫

每日郵報報導，蘇格蘭一名63歲男子在自家花園忙著打理時突發中風，卻完全沒有察覺；原因是他沒有出現臉歪、手臂無力或口齒不清...

北韓第9次全代會在即 2021年武器發展計畫僅部分達標

北韓本月將在執政黨勞動黨第9次全國代表大會上公布新的武器發展目標，但外界評估，北韓領導人金正恩在2021年上次全代會列出...

對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

德國慕尼黑安全會議週日（2月15日）落幕，此次重點再次聚焦在中美雙方的演說，以及歐洲在兩國地緣政治角力之下的角色與政策方向。DW記者在...

印度AI峰會登場 莫迪拚深化夥伴關係、確立主導地位

印度人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）下午登場，聚焦就業機會受AI影響與兒童安全等議題，總理莫迪拚「...

王毅慕尼黑涉日發言 日本向中國大陸提出交涉

針對大陸外長王毅在慕尼黑安全會議上提出要警惕日本軍國主義復甦和涉台言論的危險動向，日本官方稱，已通過外交渠道向中國提出「...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。