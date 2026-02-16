印尼承諾加薩維和 8000部隊人員6月底前就緒

印尼國軍今天宣布，預計6月底前將有高達8000名部隊人員準備就緒，可派遣至加薩參與和平與人道任務。

美聯社報導，印尼陸軍發言人唐尼（DonnyPramono）准將表示，印尼國軍已敲定前往加薩的部隊結構及行動時程，即便政府尚未決定確切的部署時間，軍方已依12日會議決定，籌組一支由8000人組成的混合旅，可在政府正式核准後短時間內派遣。

唐尼指出，依規劃的時間表，部隊將於2月期間辦理健康檢查、完成相關文書作業，並於月底進行戰備評估；預計4月前約有1000名人員做好部署準備，組成先遣隊，其餘人員於6月前就緒。

他強調，實際部署仍需透過政治層級決定，並取決於相關國際機制。

印尼外交部多次重申，印尼在加薩的任務僅限於人道援助。印尼的行動重點在於平民保護、醫療服務與重建工作，並不參與任何作戰行動或可能引發武裝衝突的行為。

在美國總統川普推動成立的加薩「和平理事會」（Board of Peace）成員中，印尼將成為首個正式承諾派遣部隊至加薩的成員國。

以色列和巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）於加薩經歷2年戰爭後，於去年10月10日起維持脆弱的停火協議，「和平理事會」負責監督加薩戰後治理與重建事務。

印尼為全球穆斯林人口最多的國家，與以色列無正式外交關係，但長期以來向加薩提供人道援助，並堅定支持「兩國方案」來解決以色列與巴勒斯坦衝突。

數名印尼官員捍衛參與「和平理事會」的決定，指出因以色列加入該理事會，印尼須在其中代表並維護巴勒斯坦的利益。

印尼具有充足維和經驗，在聯合國任務中貢獻排名前10。