挪威德國簽漢薩協議 深化北約防務合作

中央社／ 赫爾辛基16日專電

挪威德國在昨天結束的慕尼黑安全會議（MSC）期間簽署「漢薩協議」（Hansa Arrangement），擴大雙邊軍事合作。挪威國防部長桑維克（Tore O. Sandvik）強調，歐洲國家必須在共同安全事務上緊密合作。

桑維克與德國國防部長佩斯托瑞斯（BorisPistorius）在14日發表協議時指出，強化歐洲合作有助落實北約責任分攤承諾。歐洲必須為自身防衛能力扮演更重要角色。德國是挪威在歐洲最重要盟國，也是歐洲聯盟（EU）的關鍵夥伴。

協議涵蓋五大領域：太空監測、目標定位與通訊；北大西洋與北海聯合海上作戰；聯合兵種陸戰；快速增援；以及國防工業合作。

桑維克表示，挪威已與英國簽署類似協議，並將與法國簽署，目標是在歐洲局勢動盪之際提升國家安全。他強調，兩國在情勢多變之際立場一致，共享利益與產業夥伴關係，並共同承擔強化北約與歐洲防務的責任。

據歐洲防務產業網站（Defence Industry Europe）報導，海上合作是協議核心。挪威國會已批准增購兩艘潛艦，使挪、德未來將各自操作6艘型號相同的潛艦。雙方正於卑爾根（Bergen）哈康斯沃恩（Haakonsvern）建立最先進的潛艦維護設施，並合作研發下一代長程海基飛彈。

桑維克指出，潛艦關乎盟國領土防禦，對北約維持北大西洋與高緯北極地區控制與防禦能力至關重要。

他說，雙方將強化海軍戰力，擴充艦隊規模與作戰能力。德國承諾在北大西洋承擔更多責任，增加在挪威鄰近地區的部署，這對挪威與盟國安全是正面發展。

德軍也會定期在挪威訓練與演習，包括即將舉行的「酷寒反應」演習（Cold Response 26），有助盟軍在挪威環境、特別是冬季條件下有效作戰，盟軍駐留直接強化挪威安全。

挪威採購德國主力戰車，有助兩國陸軍強化合作。戰車是陸軍主要作戰系統，隨著德國強化陸軍，雙方可在訓練、演習、戰術與技術交流寶貴經驗。

產業合作也是協議重點。挪威去年是烏克蘭之後全球第二大國防設備進口國，採購額達14億歐元（約新台幣488億元）。挪威採購的54輛豹2型主力戰車中，37輛將由位於挪威中部特倫德拉格（Trøndelag）的RITEK公司組裝。

挪威防長表示，太空能力對軍事行動日益重要，安島太空發射場（Andøya Spaceport）在北約太空戰略中發揮關鍵作用，可為德國火箭發射提供必要支援

挪威 德國 國防部

