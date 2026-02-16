東帝汶受理人權團體告緬甸軍政府案 駐緬使節遭驅逐

在東帝汶受理調查緬甸人權團體對緬甸軍政府提出的刑事指控後，緬甸國營媒體今天引述外交部的說法報導，緬甸已下令東帝汶駐當地外交使團負責人在7天內離境。

路透社報導，緬甸局勢自2021年起持續動盪，當年軍方推翻諾貝爾獎得主翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）領導的民選政府，激起一波反軍政府抗議潮，進而演變為全國性內戰。

緬甸欽邦人權組織（CHRO）上個月向東帝汶司法部提告，指控緬甸軍政府自2021年政變起犯下戰爭罪及違反人道罪；欽邦人權組織高層亦曾拜會東帝汶總統霍塔（Jose Ramos-Horta）。

霍塔去年帶領東帝汶這個天主教國家加入東南亞國家協會（ASEAN），緬甸也是東協成員國之一。

欽邦人權組織負責人薩萊札烏（Salai Za Uk）表示，之所以選擇在東帝汶提告，是因為東帝汶是一個擁有獨立司法制度的東協成員國，且會對在欽邦占多數的基督徒受難抱持同情立場。

國營「緬甸環球新光報」（Global New Light ofMyanmar）引述外交部的聲明報導：「一個東協成員國元首與另一東協成員國的非法反對組織進行如此不具建設性的接觸，完全不可接受。」

緬甸軍政府發言人未對路透社記者致電尋求評論做出回應。

欽邦人權組織本月初表示，在提告後，東帝汶司法當局已針對緬甸軍政府，包括其領袖敏昂萊（MinAung Hlaing），展開司法程序。

緬甸外交部說，東帝汶受理此案並指派檢察官調查，「開創前所未見的做法及負面解讀，並加劇（公眾的）不滿情緒。」

東帝汶駐緬甸使館未立即回應路透社透過電子郵件發出的置評請求。