印度AI峰會登場 莫迪拚深化夥伴關係、確立主導地位

快訊

中央社／ 新德里16日綜合外電報導
印度總理莫迪。歐新社

印度人工智慧影響力峰會（AI Impact Summit）下午登場，聚焦就業機會受AI影響與兒童安全等議題，總理莫迪拚「強化全球夥伴關係，及確立印度在未來十年AI領域的主導地位」。

法新社報導，第4屆AI峰會訂2月16日至20日在新德里舉行，由莫迪（Narendra Modi）主持開幕式，會議目標是提出「全球AI治理與合作的共同藍圖」，全球科技業領袖和各國政要預計出席這場盛事。前3屆年會分別在巴黎、首爾以及英國布萊切利（Bletchley）舉辦。

生成式AI需求急升使許多科技公司獲利勁增之際，外界日益憂心AI對社會和環境帶來的風險。

莫迪今天在社群平台X發文表示：「這場盛會再度證明我國（印度）在科學和技術領域正快速取得進展，也展現我國年輕一輩實力。」

本屆峰會規模號稱歷來最大，印度政府預估將有25萬人與會，包含20名國家領袖和45國的部長級代表團。

參與者還包括聊天機器人ChatGPT開發商OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）和Google執行長皮查伊（Sundar Pichai）。外媒近日披露，AI晶片巨頭輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳因突發狀況不克出席。

主辦方表示，莫迪將與法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）、巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）等領袖舉行會談，力求「強化全球夥伴關係，並確立印度在未來十年AI領域的主導地位」。

然而，部分與會者示警峰會議題設定過於廣泛，可能削弱全球領袖做出實質承諾的可能性。AI NowInstitute共同執行董事卡克（Amba Kak）告訴法新社，與會國是否採取行動問責AI科技公司，這一點仍存疑。

她指出，業界在過去幾次峰會做出的承諾「大多是有限的『自律』架構，讓AI公司自行控管、把關自家營運」。

此次峰會以「人民、進步、地球」為三大主軸，其中AI安全仍是焦點，包含生成深偽影片這類假訊息造成的危害。

主辦方強調，今年AI峰會首次由開發中國家主辦。印度電子暨資訊科技部（MeitY）表示：「這場峰會將勾勒出一個不只服務少數人、更是服務多數人的AI共同願景。」

峰會 印度 莫迪

