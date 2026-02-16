對中國而言是良機？慕尼黑安全會議落幕 三大重點一次看

德國慕尼黑安全會議週日（2月15日）落幕，此次重點再次聚焦在中美雙方的演說，以及歐洲在兩國地緣政治角力之下的角色與政策方向。DW記者在現場感受會談氛圍、採訪與會學者和政要，總結今年會議的重要看點。

歐洲對美可以鬆一口氣？

相比去年美國副總統范斯（J.D. Vance）在慕安會上的演說，美國國務卿盧比歐（Marco Antonio Rubio）今年對歐洲的態度明顯更為溫和。

去年，范斯在演說時猛烈抨擊歐洲各國，表示歐洲面臨的最大威脅不是來自俄羅斯或中國，而是內部，並指責歐洲各國背離自身價值，忽視選民對移民與言論自由的擔憂。

然而今年盧比歐在慕安會上強調：「對我們美國人來說，我們的家或許位於西半球，但我們永遠是歐洲的孩子。」並指出歐洲在歷史上對美國農業、啤酒等產業的貢獻，「我們偉大的美國中西部心臟地帶，是由德國農民與工匠所建立，他們把空曠的平原轉變成全球農業強國」。

盧比歐對歐洲各國喊話：「我們不是要分離，而是要讓這段古老的友情重獲新生，並重振人類歷史上最偉大的文明。」

DW國際新聞總編Richard Walker分析，這番話對歐洲各國來說相當安慰，因為他們目前最擔心的事，是在俄羅斯可能準備對歐發動攻擊的關鍵時刻被美國拋棄。

當下，主持人在盧比歐演說完畢後對他說：「我不確定你有沒有聽到，整個會場裡的集體鬆了一口氣的嘆息聲。」

但是美國是否確實改變對歐洲的外交策略，仍有待觀察。Walker指出，盧比歐的發言雖然比去年友善許多，但他多次提到國際機構正在失靈，暗示唯有美國的力量才能解決重大問題，這背後的邏輯並沒有改變，也與美國總統川普向來的論述一致。

這類以大國權力介入國際衝突的想法，與歐洲的核心理念相違背。歐洲民主陣營大多認為，應透過國家間的合作來解決問題。但美方可能試圖將「強權即公理（Might is right）」的思維傳遞給歐洲。

「對於聚集在慕尼黑的這些政治領袖而言，這是一個極度令人憂心的訊號。」Walker分析：「也許，現在的確不太值得鬆那口氣。」

對中國而言是一大良機？

在慕尼黑安全會議期間，王毅與多國政要及多位西方領導人會面，同時就台灣、日本及大國關係等議題表態。法新社指出，中方試圖將北京塑造成比美國更穩定的合作夥伴，因為在川普政府之下的美國政策愈發難以預測。

然而，美歐關係不比從前友好，是否對中國來說是一大戰略機會？對此，北京清華大學戰略與安全研究中心主任達巍在慕安會現場告訴DW：「理論上，我會說是個機會。但要如何抓住這個機會，我認為相當困難。」

達巍表示，美歐之間的分裂其實有限，而中歐之間也仍存在很多分歧，尤其是在俄烏戰爭的立場上，以及雙邊經濟關係方面。「因此，歐洲與美國出現問題並不代表中歐關係就會自動改善。」

不過，近期多位歐洲領導人接連訪中，包括2月底即將出訪的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯默茨），達巍強調，這對歐中而言「是穩定甚至改善關係的好機會」。

針對歐中之間最大的分歧——俄烏戰爭，在慕尼黑安全會議上，主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）也多次詢問王毅，中國是否會在俄烏戰爭中提出和平倡議。作為回應，中方雖然表示希望和平，但沒有提出任何具體援助方案。

接受DW採訪時，被問及中國為何「如此不願意」對俄羅斯施壓，卻在其他衝突上，願意對日本、菲律賓等國以不同手段增加壓力時，達巍則回應，俄烏戰爭確實影響到中國，但中國並不是直接參與方，這與中方與日、菲的衝突不可相提並論。

達巍說：「中國認為他們已經做了該做的事情。例如在（俄烏）戰爭一年後提出了著名的『十二點立場』（全名為「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場12點聲明」）。」不過該聲明被國際批評不夠中立，且內容未要求俄羅斯應從烏克蘭撤軍。

他另補充道：「如果是更具體的斡旋努力，我想中國當然願意做。但我認為中國不大可能單獨或與俄羅斯雙邊去做這件事。如果能由歐洲、美國、中國或聯合國一起合作，中國非常願意參與。但是目前美國主導的許多斡旋平台都沒有邀請中國。所以理論上中國願意，但需要合適的平台。」

台灣安全議題如何被提及？

王毅在談及中美關係時也提及台灣，他表示，若美國「同中國脫鉤斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃台灣獨立、分裂中國，踩踏中國的紅線，那就很可能導致中美陷入對抗。」

針對王毅上述台灣相關言論，台灣方面表示「嚴正駁斥」。台灣外交部長林佳龍稱，「中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬」，並批評中國近期在台灣周邊進行軍事挑釁，「充分凸顯言行不一的霸權心態」。

日本外務省則於15日晚間回應，稱王毅針對日本做出了「不恰當的發言」，日方已透過外交管道向中國提出嚴正交涉，並重申日方「期待有關台灣的相關問題能透過對話和平解決的立場沒有改變。」

聲明中也未指名寫道：「有些國家多年來以不透明的方式迅速提升其軍事能力，並持續加強以武力或威壓手段單方面改變現狀的企圖。日本反對此類行動並與其保持距離。」

外務大臣茂木敏充在慕安會另一場問答中也回應，王毅的說法「毫無事實依據，完​​全不實」，並強調日本自戰後一直奉行和平道路，並將繼續為國際社會的和平與穩定作出貢獻。

此外，川普預計今年4月訪問北京。外界猜測中國國家主席習近平可能試圖說服川普，在台灣議題上做出某種「讓步」，例如正式宣布美國「反對」台灣獨立。

對此，達巍強調「不知情」，但表示中國當然會敦促美方做出對中方而言「正面的表態」，「也許不是這次，但未來某次峰會可能會出現。」

