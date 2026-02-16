王毅慕尼黑涉日發言 日本向中國大陸提出交涉

快訊

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸外長王毅上星期六（2月14日）在德國慕尼黑安全會議上發表講話。（法新社）
大陸外長王毅上星期六（2月14日）在德國慕尼黑安全會議上發表講話。（法新社）

針對大陸外長王毅在慕尼黑安全會議上提出要警惕日本軍國主義復甦和涉台言論的危險動向，日本官方稱，已通過外交渠道向中國提出「嚴正交涉」。

據日本共同社報導，日本外務省星期天（2月15日）發佈消息稱，外務省亞洲大洋洲局長金井正彰以王毅在慕尼黑安全會議上發表不當言論為由，向中國駐日本大使館次席公使施泳提出嚴正交涉。

日本外長茂木敏充也在該會議的另一場合反駁稱：「這是不基於事實的發言。日本為國際社會的和平與穩定作出貢獻的做法廣為人知。」

王毅星期六（14日）出席慕尼黑安全會議、在「中國專場」發表演講時指出，亞洲地區「現在要警惕日本最近出現的危險動向」。

他說，日本首相高市早苗聲稱台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「危急存亡事態」，這是「日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權」。

王毅還說，日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。他呼籲日本人民不要再次被極右勢力和極端思潮所矇蔽裹脅。

高市早苗去年11月發表「台灣有事論」觸怒北京後，中日關係跌至谷底，北京從經貿、軍事及人文交流等領域反制，要求高市撤回相關言論。

日本 高市早苗 王毅 中日關係

