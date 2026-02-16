不到1%機率！63歲男「突失去閱讀能力」竟是中風 誤認太累險延誤就醫

每日郵報報導，蘇格蘭一名63歲男子在自家花園忙著打理時突發中風，卻完全沒有察覺；原因是他沒有出現臉歪、手臂無力或口齒不清等典型徵兆，而是出現一種不到1%中風患者會遇到的罕見症狀──突然「失去閱讀能力」，看得清楚卻讀不懂文字。

去年9月，住在蘇格蘭中洛錫安郡的羅布（Gordon Robb）回憶，他當時用手機查看電子郵件，能辨識寄件者，卻完全理解不了內容，原以為是熬夜太累。直到隔天在提款機前連操作指示都看不懂，才想去看家庭醫師。不過一個親戚的丈夫3周前因中風過世，堅持把羅布直接送急診，沒想到檢查後證實是出血性中風（haemorrhagic stroke）。

中風的典型徵兆包括臉部下垂無力、抬不起手臂、或說話口齒不清；醫界也提醒，視力模糊或單眼／雙眼視力喪失、劇烈頭痛、噁心或嘔吐等，也可能是中風警訊。

中風最常見的是缺血性腦中風（ischaemic stroke），多因脂肪沉積或血栓阻塞供應腦部的動脈，常與心血管疾病相關；由膽固醇、鈣等物質構成的血管壁斑塊長期堆積，會使血管逐漸狹窄或阻塞，稱為動脈粥狀硬化（atherosclerosis）。另一類為出血性中風，是腦內血管破裂出血並滲入腦組織所致。

專家指出，中風發作時若唯一症狀只是突然讀不懂文字、且沒有其他徵兆，這種情況不到1%。

羅布說，自己住進中風病房時甚至覺得「像個冒牌貨」，因為除了突然讀不懂字，其他狀態與平常幾乎無異；但他也因此更確信不尋常的症狀同樣值得警覺。他表示，如果當時沒有就醫並迅速接受治療，可能等同「腦袋裡裝著一顆倒計時的炸彈」卻渾然不覺。