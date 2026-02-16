日相高市早苗致春節賀詞 認為馬年充滿能量
今天是除夕，日本首相高市早苗在首相官邸官網，用簡體中文、繁體中文、英文、日文發表春節賀詞，希望新的一年世界和平，並祝賀大家新年「朝氣蓬勃、充滿希望」。
高市的春節賀詞表示，「謹向全球各地喜迎春節的所有朋友致以新春問候」。
「在當前國際形勢下，日本將致力於為國際社會的和平與繁榮發揮更大的作用。值此之際，衷心祝願新的一年世界和平，讓更多人重拾安寧的生活」。
關於新年正逢馬年，高市在賀詞中表示，「馬是以敏捷強健而著稱的動物。尤其今年屬丙午之年，據說將是充滿能量與行動力的一年」。
高市也在最後表示，「祝賀各位今年成為朝氣蓬勃與充滿希望的一年，新的一年幸福安康。」
