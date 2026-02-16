高市早苗支持率連5度飆破7成！逾67％日人挺修憲 過半盼中道聯合分手

快訊

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本首相高市早苗。法新社
日本產經新聞15日報導，日本首相高市早苗領導的內閣支持率高達72%，在眾議院大選後仍居高不下，較1月增加1.2個百分點；自高市就任以來，支持率已連續5次站上70%區間。不支持率為22.8%，較1月小幅下滑。另有67.1%受訪者表示贊成高市推動修憲，明顯高於反對的25.2%。

民意對自由民主黨在這次眾議院選舉拿下超過2/3席次的結果偏向肯定。調查顯示，認為「這次選舉結果很好」者達55.6%，高於認為「不好」的31.5%。在政權架構方面，最多受訪者支持維持自民黨日本維新會聯合執政，約34.8%；其次是自民黨、維新會再加上國民民主黨的三黨聯合（26.5%）；支持自民黨單獨執政者僅9%。

針對立憲民主黨與公明黨眾院議員合流成立的「中道改革聯合」，民調顯示，多數民眾不認為換代表後形象有明顯改變，逾8成認為「沒有變」。至於未來走向，過半受訪者認為「最好分回立憲與公明」，約51.8%，支持維持現狀者僅16.2%。

在政策優先順序上，受訪者最希望政府處理物價上漲與減稅等民生議題，其次才是社會保障與外交安全等項目。對執政黨主張「限期2年將飲食料品消費稅降為0%」，支持實行者略過半，但反對者也超過4成，顯示減稅雖具吸引力，財源與後續影響仍牽動觀感。

這份民調由產經新聞與富士新聞網共同進行，統計於2026年2月14至15日，以市話與手機電話訪問為主，取得全日本共1008名18歲以上民眾回覆，並依國勢調查結果抽樣與加權校正。

日本維新會 高市早苗 自民黨

