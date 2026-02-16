王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

日本經濟新聞報導，中共外交部長王毅14日再度批評日相高市早苗去年「台灣有事」答詢，稱「日本侵略殖民台灣的野心未泯」。日本官房長官木原稔16日回應，稱其主張「違背事實、缺乏根據」。

木原在記者會上表示，戰後日本對國際社會和平與穩定的貢獻「在國際間廣為人知」，並強調日本推動防衛力強化，是因應日益嚴峻的安全保障環境，並非針對特定第三國家。

木原表示，日方對台海相關問題的立場不變，期待能透過對話和平解決。

木原並表示，國際社會中有國家多年來持續擴張不透明的軍事力量，並強化以武力或威嚇單方面改變現狀的作法；日本反對這類動向，立場明確。

王毅在慕尼黑安全會議再度批評日本，木原指出，外相茂木敏充已在會議現場反駁，並於15日另循外交管道提出嚴正交涉。