快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
日本官房長官木原稔去年11月17日在東京記者會。法新社
日本官房長官木原稔去年11月17日在東京記者會。法新社

日本經濟新聞報導，中共外交部王毅14日再度批評日相高市早苗去年「台灣有事」答詢，稱「日本侵略殖民台灣的野心未泯」。日本官房長官木原稔16日回應，稱其主張「違背事實、缺乏根據」。

木原在記者會上表示，戰後日本對國際社會和平與穩定的貢獻「在國際間廣為人知」，並強調日本推動防衛力強化，是因應日益嚴峻的安全保障環境，並非針對特定第三國家。

木原表示，日方對台海相關問題的立場不變，期待能透過對話和平解決。

木原並表示，國際社會中有國家多年來持續擴張不透明的軍事力量，並強化以武力或威嚇單方面改變現狀的作法；日本反對這類動向，立場明確。

王毅在慕尼黑安全會議再度批評日本，木原指出，外相茂木敏充已在會議現場反駁，並於15日另循外交管道提出嚴正交涉。

外交部 王毅 日本

延伸閱讀

王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

慕安會：王毅密集會晤多國政要 涉台言論遭台反駁

王毅在慕安會警告日本別走回頭路 「再賭1次 會輸更慘」

德國總理梅爾茨會王毅 鼓勵德企加大對中投資

相關新聞

高市早苗支持率連5度飆破7成！逾67％日人挺修憲 過半盼中道聯合分手

日本產經新聞15日報導，日本首相高市早苗領導的內閣支持率高達72%，在眾議院大選後仍居高不下，較1月增加1.2個百分點；...

王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

日本經濟新聞報導，中共外交部長王毅14日再度批評日相高市早苗去年「台灣有事」答詢，稱「日本侵略殖民台灣的野心未泯」。日本...

中國「內陸核帝國」有動作 紐時曝四川核設施衛星照「強化對美底氣」

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

武器出口日擬分級審查…廢除5類型限制 購買國有2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露...

「球在美國手上」美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受ＢＢ...

日本推武器出口拓商機 強化理念相近國關係

日本政府預計春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，日經商業指出，這在日本安保上有兩項重要意義，一是強化與理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。