王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應
日本經濟新聞報導，中共外交部長王毅14日再度批評日相高市早苗去年「台灣有事」答詢，稱「日本侵略殖民台灣的野心未泯」。日本官房長官木原稔16日回應，稱其主張「違背事實、缺乏根據」。
木原在記者會上表示，戰後日本對國際社會和平與穩定的貢獻「在國際間廣為人知」，並強調日本推動防衛力強化，是因應日益嚴峻的安全保障環境，並非針對特定第三國家。
木原表示，日方對台海相關問題的立場不變，期待能透過對話和平解決。
木原並表示，國際社會中有國家多年來持續擴張不透明的軍事力量，並強化以武力或威嚇單方面改變現狀的作法；日本反對這類動向，立場明確。
王毅在慕尼黑安全會議再度批評日本，木原指出，外相茂木敏充已在會議現場反駁，並於15日另循外交管道提出嚴正交涉。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。