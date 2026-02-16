快訊

ChatGPT、Gemini誰更帶財？台彩實測刮刮樂揭曉「數位財神」

巨大創辦人劉金標今日辭世 享耆壽93歲

西門町傳隨機攻擊 男遭「王八拳」痛毆太陽穴...警鎖定身分追查中

金融時報：俄在歐洲招募業餘特務 瓦格納成核心要角

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導

根據西方情報官員，曾為俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」（WagnerGroup）從事招募與宣傳的人員，如今已成克里姆林宮在歐洲發動破壞性攻擊的主要管道。

英國「金融時報」報導，瓦格納集團2023年6月對俄國軍方高層發動未遂叛變後遭整肅，其首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）據傳在同年8月墜機身亡，自此之後，這個組織的地位一直不明朗。

不過，西方官員指出，過去專門招募俄羅斯內陸年輕人赴烏克蘭作戰的瓦格納成員如今被賦予新的任務，招募經濟弱勢的歐洲人在北大西洋公約組織成員國境內發起暴力行動。

一名西方情報官員說，俄羅斯軍事情報局（GRU）「正在運用手頭上可用的人才」，也就是瓦格納這個傭兵組織。

據悉，俄羅斯軍事情報局與聯邦安全局（FSB）正積極在歐洲招募「可棄用」的棋子，以製造混亂。

過去兩年，克里姆林宮在歐洲各地展開破壞行動，目的在於削弱西方國家支持烏克蘭的決心，同時引發社會動盪。

資深歐洲情報官員告訴金融時報，對俄羅斯軍事情報局而言，瓦格納網絡是個頗具成效、操作簡單的工具。

瓦格納成員曾指派代理人執行各種任務，包括縱火焚燒政治人物的汽車或存放烏克蘭援助物資的倉庫，甚至假扮納粹宣傳者。

被招募者往往為了獲取金錢，其中大多是社會邊緣人，或生活缺乏目標與方向。

一名歐洲官員表示，瓦格納已建立一個宣傳與招募網絡，能以被招募者熟悉的語言與其互動。

另一名歐洲官員表示，瓦格納能熟練地使用Telegram頻道，「也很清楚自己的觀眾是誰」。

打從一開始，歐洲情報與安全機構便一直關注瓦格納網絡在俄羅斯破壞行動中扮演的角色。例如，瓦格納經營的社群媒體帳號曾在2023年底招募一群英國人。

21歲的厄爾（Dylan Earl）即是透過社群媒體被瓦格納招募。2024年3月，他又招募了另外4名年輕人，在東倫敦（East London）縱火燒毀一個倉庫。厄爾去年被定罪，判處23年徒刑。

法官葛拉布（Justice Cheema-Grubb）在判決中說：「網際網路的隱形之手發揮了作用，匿名招募者利用通常為加密平台的網路聊天室，在英國鎖定那些願接受激進化訓練、為看似輕鬆報酬背叛祖國的年輕人。」

儘管如此，俄羅斯情報單位利用瓦格納等代理人招募業餘特務，其專業與保密能力皆有限，截至目前，成功發動的攻擊遠少於遭挫敗的行動。

瓦格納集團 俄羅斯

延伸閱讀

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內 將提供能源與軍事新援助

歐洲五國認定 俄羅斯應為納瓦尼之死負責

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

鋼鋁關稅50%太過頭？金融時報：川普計畫撤回部分產品關稅

相關新聞

高市早苗支持率連5度飆破7成！逾67％日人挺修憲 過半盼中道聯合分手

日本產經新聞15日報導，日本首相高市早苗領導的內閣支持率高達72%，在眾議院大選後仍居高不下，較1月增加1.2個百分點；...

王毅批日本「殖民台灣野心未泯」日官房長官8個字回應

日本經濟新聞報導，中共外交部長王毅14日再度批評日相高市早苗去年「台灣有事」答詢，稱「日本侵略殖民台灣的野心未泯」。日本...

中國「內陸核帝國」有動作 紐時曝四川核設施衛星照「強化對美底氣」

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

武器出口日擬分級審查…廢除5類型限制 購買國有2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露...

「球在美國手上」美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受ＢＢ...

日本推武器出口拓商機 強化理念相近國關係

日本政府預計春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，日經商業指出，這在日本安保上有兩項重要意義，一是強化與理...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。