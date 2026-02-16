快訊

大阪道頓堀少年1死2重傷 凶嫌疑與受害者爆發口角

中央社／ 東京16日綜合外電報導
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。(路透)
大阪道頓堀。圖攝於2019年4月，非案發日期照片。(路透)

日本大阪府知名的道頓堀地區14日發生持刀攻擊案，導致3名17歲少年1死2重傷。21歲男嫌已在昨天落網。警方透露，凶嫌當時疑與受害者發生口角，研判抱有強烈的殺人意圖。

「每日新聞」報導，大阪府警方說明，犯嫌為住在大阪市住吉區的男子岩崎龍我，他14日深夜涉嫌在大阪市中央區心齋橋筋地區一棟建築物的一樓出入口，持刀殺害奈良縣男子鎌田隆之亮。

這起事件發生當時約有7到8人在場，犯嫌疑似因為向死者的女性朋友做出令人困擾的舉動，與受害者發生口角，進而突然拿出利刃攻擊受害者。

調查相關人士透露，死者除了胸部中刀之外，頸部也出現多處刀傷。根據目擊者的證詞與監視器畫面，死者過世之前，疑似率先責問犯嫌，且第一個被攻擊。

另外兩名傷者均為17歲，且上半身中刀，其中一名傷者傷勢嚴重、陷入昏迷；另一名傷者也身受重傷，需要經過3週才能痊癒。

事發現場位在年輕人常聚集的地區，而犯嫌疑似與受害者認識。

犯嫌面對調查否認部分罪嫌，「當初原本打算拿刀威嚇，不過刺到迎面而來的胸部附近，並沒有殺人意圖」。

犯嫌在案發後徒步逃逸，不過案發後約10小時，昨天上午在大阪市浪速區、距離案發現場約1.5公里處，被警方依殺人未遂罪嫌緊急逮捕。

這起命案過後，民眾紛紛在案發地點附近，擺放鮮花與零食悼念死者。

相關新聞

中國「內陸核帝國」有動作 紐時曝四川核設施衛星照「強化對美底氣」

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

武器出口日擬分級審查…廢除5類型限制 購買國有2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露...

「球在美國手上」美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受ＢＢ...

日本推武器出口拓商機 強化理念相近國關係

日本政府預計春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，日經商業指出，這在日本安保上有兩項重要意義，一是強化與理...

美伊重啟會談2月17日第二輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦

伊朗與美國重啟會談，本周稍晚將在日內瓦展開第二輪談判。伊朗外交部指出，部長阿拉奇今天為此啟程前往瑞士

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內 將提供能源與軍事新援助

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已與歐洲盟邦達成新的能源與軍事援助方案，時間點正值2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿4年...

