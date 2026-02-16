聽新聞
大阪道頓堀少年1死2重傷 凶嫌疑與受害者爆發口角
日本大阪府知名的道頓堀地區14日發生持刀攻擊案，導致3名17歲少年1死2重傷。21歲男嫌已在昨天落網。警方透露，凶嫌當時疑與受害者發生口角，研判抱有強烈的殺人意圖。
「每日新聞」報導，大阪府警方說明，犯嫌為住在大阪市住吉區的男子岩崎龍我，他14日深夜涉嫌在大阪市中央區心齋橋筋地區一棟建築物的一樓出入口，持刀殺害奈良縣男子鎌田隆之亮。
這起事件發生當時約有7到8人在場，犯嫌疑似因為向死者的女性朋友做出令人困擾的舉動，與受害者發生口角，進而突然拿出利刃攻擊受害者。
調查相關人士透露，死者除了胸部中刀之外，頸部也出現多處刀傷。根據目擊者的證詞與監視器畫面，死者過世之前，疑似率先責問犯嫌，且第一個被攻擊。
另外兩名傷者均為17歲，且上半身中刀，其中一名傷者傷勢嚴重、陷入昏迷；另一名傷者也身受重傷，需要經過3週才能痊癒。
事發現場位在年輕人常聚集的地區，而犯嫌疑似與受害者認識。
犯嫌面對調查否認部分罪嫌，「當初原本打算拿刀威嚇，不過刺到迎面而來的胸部附近，並沒有殺人意圖」。
犯嫌在案發後徒步逃逸，不過案發後約10小時，昨天上午在大阪市浪速區、距離案發現場約1.5公里處，被警方依殺人未遂罪嫌緊急逮捕。
這起命案過後，民眾紛紛在案發地點附近，擺放鮮花與零食悼念死者。
