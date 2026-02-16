魯比歐謝芬蘭推北約防衛預算 美芬關係趨穩

美國國務卿盧比歐今天公開感謝芬蘭敦促歐洲盟國提高國防預算。芬蘭總統史塔布表示，美芬關係已「重新回到正軌」。

慕尼黑安全會議13日至15日舉行。史塔布（Alexander Stubb）3天內出席17場雙邊會談與6場論壇辯論，並接受8家芬蘭與外國媒體訪問。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）、外交部長瓦爾通寧（ElinaValtonen）與國防部長哈卡寧（Antti Häkkänen）也與會。

盧比歐（Marco Rubio）15日透過社群媒體X發文，表示他在慕尼黑安全會議向史塔布當面致謝，感謝芬蘭積極鼓勵北大西洋公約組織（NATO）盟友將國防支出提升至國內生產毛額（GDP）2%。史塔布回應指出，與美方的對話務實，雙邊關係趨於穩定。

芬蘭赫爾辛基日報（Helsingin Sanomat）報導，史塔布在會中以「盲人摸象」比喻當前局勢，指各國雖有各自觀點，卻缺乏共同願景。

他指出，在美國可能淡出多邊主義的背景下，歐洲須承擔維護既有秩序的責任，並由北歐、波羅的海國家及德、法、英等國形成新的安全重心，共同支持烏克蘭並強化防禦。

●美歐互動調整 合作主導權仍在美方

報導指出，盧比歐今年演說多次提及合作，相較於去年對歐洲的批評語氣有所轉變，但仍強調美國準備在必要時單獨行動。該報解讀，美歐合作主導權仍掌握在美方手中。

面對美國政策轉向，歐洲各國加速討論「戰略自主」。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）證實，正與法國、瑞典談判歐洲自主核子防禦方案，這在過去曾被視為外交禁忌。法國總統馬克宏（EmmanuelMacron）也呼籲，歐洲須成為具備行動力的全球強權。

●歐洲對俄立場分歧 芬蘭強化防衛

在對俄立場方面，各國仍存分歧。馬克宏提議重啟對俄對話，德國、芬蘭與瑞典態度審慎。哈卡寧強調，當前重點在於強化防衛能力，而非與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）溝通。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與史塔布會談時討論和平進程。史塔布表示，歐洲須在軍事與經濟層面持續支持烏克蘭，芬蘭將在其中發揮積極角色。