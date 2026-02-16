快訊

小心抽屜裡的「不定時炸彈」！過年大掃除找到舊3C趕快清掉：恐成火災主角

回應美議員關切國防預算 韓國瑜：開議後列最優先案

兩岸觀策／中共啟動重組 賴總統需謹言避「赤馬紅羊劫」

日相高市早苗外交新方針 日媒：將修訂印太戰略

中央社／ 東京16日綜合外電報導
日本首相高市早苗。（歐新社）
日本首相高市早苗。（歐新社）

日媒今天引述消息人士披露，日本政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，草案內容由3大重點構成，包含與共享價值的國家強化經濟與國防合作。

「讀賣新聞」今天報導，「自由開放的印度太平洋」是日本前首相安倍晉三2016年倡議的理念與外交方針，構想是打造以規則為基礎的國際秩序，確立法治、航行自由等原則，以促進區域穩定。

今年適逢發表10週年，日本首相高市早苗正考慮進一步推動這項戰略，並計劃於20日在特別國會發表施政方針演說期間提到相關具體內容。

而根據消息人士透露，儘管「自由開放的印度太平洋」修訂草案避免點名特定國家，不過也會考量中國軍事能力增加與經濟性威壓等，有別於10年前的印太地區國防（安全保障）環境。

修訂草案將揭示3大重點，包含強化經濟基礎，以及透過解決課題的經濟成長，還有國防領域的合作。

關於強化經濟基礎，將推動重要礦物供應鏈邁向多元的同時，與志同道合國家推動經濟安保合作，其中包含聯合開發人工智慧（AI）。報導指出，這方面是考量中國強化稀土出口等管制，以及中國製的低價AI可能成為影響輿論的工具並正在普及。

至於經濟成長方面，新的戰略將延續過往的內容，強化地區內外的連通性、推動自由貿易的基本理念。隨著美國總統川普政府推動關稅等保護主義的政策，新戰略將明確記載，將推動與日本、英國、澳洲等12個國家參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

國防部分，新戰略將打出與日美同盟為核心，並與位處日本海上交通要道的菲律賓等東南亞國家協會（東協，ASEAN）成員國的合作。日本除了有意擴大出口防衛裝備，也正在考慮透過向共享價值觀國家無償提供裝備的「政府安全保障能力強化支援（OSA）」機制來深化合作。

日本 戰略

延伸閱讀

王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

中日對立影響有限…香港赴日旅遊升溫 預訂量看增4成

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

大阪道頓堀砍人案1死2傷 中領事館再籲：中國公民避免赴日

相關新聞

中國「內陸核帝國」有動作 紐時曝四川核設施衛星照「強化對美底氣」

紐約時報15日披露最新衛星影像報導，中國加速擴建核武相關設施之際，重新建設集中西南部多處山區的核據點。這波擴張正逢美俄「...

武器出口日擬分級審查…廢除5類型限制 購買國有2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露...

「球在美國手上」美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受ＢＢ...

日本推武器出口拓商機 強化理念相近國關係

日本政府預計春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，日經商業指出，這在日本安保上有兩項重要意義，一是強化與理...

美伊重啟會談2月17日第二輪核談判 伊朗外長率團赴日內瓦

伊朗與美國重啟會談，本周稍晚將在日內瓦展開第二輪談判。伊朗外交部指出，部長阿拉奇今天為此啟程前往瑞士

澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內 將提供能源與軍事新援助

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已與歐洲盟邦達成新的能源與軍事援助方案，時間點正值2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿4年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。