日相高市早苗外交新方針 日媒：將修訂印太戰略

日媒今天引述消息人士披露，日本政府新的外交方針為修訂「自由開放的印度太平洋」（FOIP）戰略，草案內容由3大重點構成，包含與共享價值的國家強化經濟與國防合作。

「讀賣新聞」今天報導，「自由開放的印度太平洋」是日本前首相安倍晉三2016年倡議的理念與外交方針，構想是打造以規則為基礎的國際秩序，確立法治、航行自由等原則，以促進區域穩定。

今年適逢發表10週年，日本首相高市早苗正考慮進一步推動這項戰略，並計劃於20日在特別國會發表施政方針演說期間提到相關具體內容。

而根據消息人士透露，儘管「自由開放的印度太平洋」修訂草案避免點名特定國家，不過也會考量中國軍事能力增加與經濟性威壓等，有別於10年前的印太地區國防（安全保障）環境。

修訂草案將揭示3大重點，包含強化經濟基礎，以及透過解決課題的經濟成長，還有國防領域的合作。

關於強化經濟基礎，將推動重要礦物供應鏈邁向多元的同時，與志同道合國家推動經濟安保合作，其中包含聯合開發人工智慧（AI）。報導指出，這方面是考量中國強化稀土出口等管制，以及中國製的低價AI可能成為影響輿論的工具並正在普及。

至於經濟成長方面，新的戰略將延續過往的內容，強化地區內外的連通性、推動自由貿易的基本理念。隨著美國總統川普政府推動關稅等保護主義的政策，新戰略將明確記載，將推動與日本、英國、澳洲等12個國家參與的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

國防部分，新戰略將打出與日美同盟為核心，並與位處日本海上交通要道的菲律賓等東南亞國家協會（東協，ASEAN）成員國的合作。日本除了有意擴大出口防衛裝備，也正在考慮透過向共享價值觀國家無償提供裝備的「政府安全保障能力強化支援（OSA）」機制來深化合作。