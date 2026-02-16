美歐關係裂痕顯現 歐洲盼加速防衛自主

快訊

中央社／ 慕尼黑15日綜合外電報導

歐盟執委會主席范德賴恩在本週末的慕尼黑安全會議中指出，歐洲領袖對美歐關係急遽轉折感到憂慮，歐洲必須強化自身防衛能力，以降低對美國安全承諾的依賴。

路透社報導，過去一年，隨著美國總統川普重返白宮，跨大西洋關係持續鬆動。川普主張美國應該接管格陵蘭，大幅加深歐洲對華府是否仍會透過北大西洋公約組織（NATO）保障歐洲安全的疑慮。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）在會中發表演說，釋出了有限善意。他表示美國希望與歐洲合作，語氣也較副總統范斯（JD Vance）去年的發言溫和。然而，他抨擊歐洲近來政治走向，也未提及北約、俄羅斯或俄烏戰爭，這些正是當前跨大西洋戰略分歧的核心議題。

隨著俄烏戰事即將邁入第5年，莫斯科在歐洲鄰國眼中威脅日增，歐洲領袖矢言將加速強化自身防衛能力，減少對美國的依賴。

理論上，這與川普立場一致。川普政府表示，歐洲未來幾年預計將為歐洲大陸的傳統防禦承擔主要責任；作為交換，華府將維持對歐洲的「核保護傘」，並履行北約的集體防禦承諾。

●北約的「歐洲支柱」

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與英國首相施凱爾（KeirStarmer）在慕尼黑承諾，將在北約架構下建立更強大的「歐洲支柱」。歐洲強化自主防衛，同時也是為了防範美國未來可能縮減安全承諾的風險。

梅爾茨在會中表示，無論情勢如何，歐洲加強自身防衛是正確做法。假如美國繼續與歐洲保持距離，或歐洲尚無法完全自保，都須採取這一舉措。

梅爾茨表示，他已開始與馬克宏討論建立歐洲核嚇阻力量，成了歐洲對美國安全承諾感到不安的另一跡象。

●能否將承諾化為行動？

對歐洲和其領袖而言，關鍵問題在於能否將承諾化為行動，包括採購與研發新型武器系統、填補長程飛彈等領域的軍備缺口，以及加強協調合作。

在擔心俄羅斯威脅與川普施壓雙重驅動下，歐洲國家已提高國防支出。北約成員國去年同意，將核心國防支出從國內生產毛額（GDP）的2%增至3.5%，並額外投入1.5%用於其他與安全相關的投資。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在慕尼黑安全會議中指出，自俄烏戰爭爆發前至今，歐洲國防支出已大增近80%。

此外，歐洲各國正組成聯盟，攜手打造複雜武器系統。法國、德國、義大利、波蘭與瑞典國防部長12日簽署意向書，推動「歐洲長程打擊方案」（ELSA）計畫，以研發具「縱深打擊」能力的飛彈。

在北約防長會議場邊，歐洲國家聯盟也同意合作推動4項計畫，包括彈道飛彈防禦與空射彈藥。

●計畫受內鬥拖累

不過，一些備受矚目的泛歐洲計畫推動不順。法德西合作的「未來空中作戰系統」（FCAS）計畫數月來前景未明，原因是各方無法就企業分工比例達成共識。

針對歐盟防務計畫的討論也時常伴隨著爭論，例如相關專案是否應僅限歐盟企業參與，或應對外開放。

法國力倡優先採購歐洲製造產品，而德國與荷蘭等國則主張採取更開放的做法。

在辯論聲中，烏克蘭總統澤倫斯基（VolodymyrZelenskyy）將現代戰爭的殘酷現實帶入會場。他身後的大螢幕顯示俄羅斯攻擊烏克蘭的影像與相關資料，光是上個月，烏克蘭就遭遇超過6000架無人機與150枚飛彈攻擊。

他告訴與會代表：「在這場戰爭中，武器的演進速度，比制定應對政策速度還要快。」

