以色列批准西岸土地登記 巴勒斯坦斥為實質併吞

以色列內閣今天通過，將進一步加強對約旦河西岸占領地的控制措施，並簡化屯民購買土地的流程。巴勒斯坦譴責以色列這是「實質上併吞土地」。

路透社報導，巴勒斯坦人尋求建立獨立國家，西岸是其領土的一部分。而目前西岸大部分土地都在以色列的軍事控制下，另部分土地由西方所支持的巴勒斯坦自治政府管理，巴勒斯坦人在此具有有限度的自治權。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面對今年稍晚將舉行的大選，他說，巴勒斯坦以任何形式建國，都對以色列構成安全威脅。

尼坦雅胡的執政聯盟在西岸屯墾區擁有龐大選民基本盤，其中許多成員都主張應吞併西岸。這片土地在1967年中東戰爭時遭以色列占領，以色列自稱無論是聖經或歷史記載，他們都與西岸有淵源。

以色列內閣今天投票贊成，啟動自1967年以來的首次土地登記程序。而就在一週前，他們批准了一系列在西岸實施措施，招致國際社會的譴責。

極右翼財政部長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）表示：「我們正持續進行屯墾改革，加強對所有土地的掌控。」

國防部長卡茲（Israel Katz）則稱，土地登記是重要的安全措施。

內閣聲明指出，此舉是「對巴勒斯坦自治政府推動非法土地登記的適當回應」。

巴勒斯坦自治政府主席辦公室嚴厲譴責以色列此舉，認為這是「對被占領的巴勒斯坦領土實質上的併吞行為」，並且「意味著要展開併吞計畫，以色列的目的是要透過非法屯墾，以鞏固占領行動」。

以色列屯墾地監督團體「即刻和平」（Peace Now）指出，這項措施恐怕導致約旦河西岸半數巴勒斯坦人的土地遭剝奪。

美國總統川普（Donald Trump）早已排除以色列併吞約旦河西岸的選項，但對以色列繼續加速擴張屯墾區動作，川普政府並未設法阻止。

聯合國最高法院2024年一項不具約束力的諮詢意見表示，以色列占領巴勒斯坦領土及在當地設置屯墾區已違反國際法，應盡快停止這種行為。以色列則對此觀點提出異議。