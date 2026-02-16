日本擬放寬武器出口 高殺傷力者由國安會議判斷

快訊

中央社／ 東京16日綜合外電報導

日媒披露，日本擬修改現行規定以放寬武器出口，並計劃由日本首相與相關閣員出席的國家安全保障會議（NSC，類似國安會議）判斷是否出口飛彈等具有高度殺傷能力的武器。

「讀賣新聞」15日報導，根據日本現行「防衛裝備移轉三原則」的運用指針，日本目前能輸出的裝備僅限「5類型」裝備，分別為救難、運輸、警戒、監視、掃雷5種目的。

自民黨方面預計在3月彙整修改「防衛裝備移轉三原則」的運用指針建議，並提供給日本政府。日本政府在這之後，預計今春修改運用指針，廢除上述「5類型」限制。

自民黨去年12月彙整的論點整理草案，明確記載評估課題為自衛隊法上的「武器」出口解禁，其中定義「武器」是以殺傷人與破壞物品等目的的裝備，包含戰車、護衛艦、飛彈等殺傷能力高的兵器。

若廢除「5類型」限制，上述武器能從日本出口。

不過，日本政府與自民黨的相關人士露透露，政府與執政黨計劃依據武器的殺傷能力研議出口審查機制。此舉是希望避免助長國際紛爭的風險，以及建立擴大出口武器的嚴格判斷程序，以獲得日本民眾理解。

根據運用指針的修正草案，會根據用途與殺傷能力等分類，建立審查程序。

具體而言，具高度殺傷能力的武器會由閣員進行政治判斷，由國家安全保障會議判斷是否出口。像是戰鬥機與極音速滑翔載具（HGV）等先進武器的審查會嚴格化，相關方案包含由內閣會議批准。

另一方面，防彈背心、監視用雷達等低度殺傷能力的裝備出口，則計劃由日本政府內部事務層級的協議判斷。

報導指出，能接受日本出口上述武器、裝備的國家僅限「防衛裝備品與技術移轉協定」的締約國。這個協定規定有義務遵從揭示維持和平與安全等的聯合國憲章。而日本已經與美國、英國、印度等10幾個國家簽署相關協定。

