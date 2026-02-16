艾爾段稱阿聯領袖「健康問題」 發文後刪除
土耳其總統艾爾段今天宣布，原定前往阿布達比的行程因阿拉伯聯合大公國總統穆罕默德「健康出現問題」而將延後。但這則訊息隨後被刪除。
法新社報導，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）團隊在社群平台X張貼訊息指出，他已經與穆罕默德（Mohamed bin Zayed Al Nahyan）通電話。
共有3段的這則訊息寫道：「通話過程中，艾爾段總統對穆罕默德（總統）的健康問題表達遺憾，並祝福他早日康復。」
該訊息指出，艾爾段將於日後訪問阿聯，日期未定。
雖然這則訊息很快從帳號上刪除，法新社已經予以截圖，而且土耳其官方媒體也轉載內容。但土耳其國營媒體後來下架一則提及阿聯領袖健康問題的報導。
阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）報導兩國領袖通話，但未提及艾爾段訪問已被延後。
阿聯領袖的團隊昨晚發布當天拍攝的照片，可以看見穆罕默德與卡達國王塔米姆（Tamim bin Hamad AlThani）同框，穆罕默德面帶微笑，看似身體狀況良好。
