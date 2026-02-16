聽新聞
澤倫斯基：烏克蘭盟邦10天內 將提供能源與軍事新援助

中央社／ 基輔15日綜合外電報導
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社
烏克蘭總統澤倫斯基。歐新社

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，烏克蘭已與歐洲盟邦達成新的能源與軍事援助方案，時間點正值2月24日俄羅斯全面入侵烏克蘭滿4年前夕。

路透社報導，在遭受美國施壓與俄羅斯和談之際，烏克蘭現正努力爭取夥伴的支持，同時奮力抵擋俄軍在戰場上挺進及其對烏克蘭能源系統的空襲。

澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在社群平台X寫道，針對24日前給予烏克蘭的能源與軍事具體援助方案，烏方已在德國慕尼黑（Munich）與盟邦領袖達成共識。

他說：「我感謝我們的夥伴隨時準備伸出援手，我們也期望所有援助能及時送達。」

俄羅斯對烏克蘭首都基輔等主要城市發動攻擊，重創烏克蘭能源基礎設施，導致寒冬中數百萬居民在不同時間經歷停電。

澤倫斯基補充道，光是過去一週，俄羅斯就朝烏克蘭出動約1300架攻擊型無人機，並發射1200枚導引航空炸彈和數十枚彈道飛彈。

另一方面，澤倫斯基昨天重申，他需要一個讓烏克蘭加入歐洲聯盟的具體日期，作為與俄羅斯達成最終和平方案的安全保障之一。

對此，歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（KajaKallas）今天表示，她覺得歐盟各國政府還沒準備好給烏克蘭一個入盟日期。

卡拉斯在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）一場座談中說：「我的感覺是，成員國還沒準備好給出具體日期，還有許多工作要做。」

外交人士透露，在美國、烏克蘭、歐盟討論的20點和平方案中，暫定2027年為烏克蘭入盟時間點，作為戰後確保烏克蘭經濟繁榮的措施之一。

但多數歐盟成員國的政府認為，這個日期或任何其他具體的時間表都十分不切實際，因為要加入歐盟看的是表現，相關國家得調整法律以符合歐盟標準，唯有取得進展時，入盟程序才會推進。

