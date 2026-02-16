歐洲五國認定 俄羅斯應為納瓦尼之死負責

在慕尼黑安全會議期間，德國、法國、英國、瑞典和荷蘭發表聯合聲明正式宣布，納瓦尼（Alexei Navalny）之死應由俄羅斯負責。聲明指出，科學家已在其遺體樣本中檢測出高毒性物質表巴替丁（Epibatidine），「證據確鑿」。此舉被視為一項在外交層面影響深遠的指控：歐洲多國首次據此點名具體毒劑。

納瓦尼曾是俄羅斯最知名的政治反對派領袖和總統普亭的批評者，被俄羅斯當局列為「極端分子」。2024年2月16日，納瓦尼在俄羅斯靠近北極圈的一處監獄去世，終年47歲。他此前被俄羅斯法庭判處19年監禁。俄羅斯方面一直未公布其具體死因。但是納瓦尼的支持者和眾多西方政治家皆認為俄羅斯領導層要為納瓦尼之死負責。

納瓦尼的遺孀尤利婭（Yulia Navalnaya）在慕尼黑表示，如今已有證據證明克裡姆林宮領導人普亭是一名殺人犯。她還提到，大約兩年前，也是其丈夫死亡消息剛傳出的時候，她曾在慕尼黑安全會議上發表演講，呼籲人們對抗普亭的權力體系。

南美箭毒蛙毒素

德國外長瓦德富爾表示：「納瓦尼在俄羅斯羈押期間被毒殺。」檢測出的物質表巴替丁的效力約為嗎啡的200倍。瓦德富爾稱：「它會使呼吸肌癱瘓，受害者會在極度痛苦中窒息。」

表巴替丁被認為是一種高度強效的神經毒素。該物質數十年前首次在某些南美箭毒蛙的分泌物中發現，如今已經可以通過實驗室人工合成。它經血液注射效果最強，但口服也有效，死亡原因為呼吸衰竭。

瓦德富爾強調：「除了普亭的爪牙，沒有人能告訴我們，2024年2月16日這一天在俄羅斯流放地監獄裡具體發生了什麼。但可以確定的是：俄羅斯當局既有機會、也有動機和手段給納瓦尼下毒。」

他指出，納瓦尼不僅是俄羅斯反對派勇敢的象征，而且此前就已經成為投毒襲擊的目標。2020年中毒後，他曾在柏林的夏裡特醫院（Charité） 接受治療，但之後仍然返回俄羅斯。

瓦德富爾：俄羅斯露出醜陋面目

針對為何分析耗時如此之久的問題，瓦德富爾解釋說，這是因為調查程序本身十分復雜，並且需要與歐洲伙伴進行必要協調。對於德國國內仍有聲音呼籲繼續與莫斯科對話，他回應道：「我們願意與俄羅斯對話，但俄羅斯已經就此露出了它醜陋的面目。」

這名外長還批評稱，普亭顯然無視其在《化學武器公約》下應承擔的義務。納瓦尼中毒一事必須產生後果。因此，相關調查結果也已通報給禁止化學武器組織（OPCW）總干事。

納瓦尼遺孀：應像對待獨裁者一樣對待普亭

納瓦尼的遺孀尤利婭強調，她早在兩年前就堅信丈夫是被謀殺的。她說：「一個年輕、有魅力的反對派領袖，在普亭的監獄裡還能發生什麼別的事呢？」她表示，普亭是殺人犯並不是什麼新鮮事，「但現在我們又多了一個直接證據。我非常希望有一天他會坐上被告席，為他所做的一切承擔責任。」她是在慕尼黑發表這番講話的，演說部分內容以俄語進行。

在接受新聞網站Politico采訪時，尤利婭呼籲，應當把普亭當作「一名再普通不過的獨裁者」來對待。她表示，他一開始從本國人民那裡攫取財富、審查媒體、打壓政治對手；隨後發動對烏克蘭的戰爭，最終甚至開始殺害自己的反對者。「也就是說，他做的正是每個獨裁者都會做的事。因此，我們也必須用對待獨裁者的方式來對待他。」

俄羅斯否認

俄羅斯政府此前多次否認對納瓦尼的死亡負有任何責任。據俄羅斯國家通訊社 塔斯社（TASS）報道，俄方將最新指控斥為「西方宣傳騙局」。俄羅斯駐倫敦大使館諷刺道：「人們不禁要問，究竟什麼樣的人才會相信這種關於青蛙的荒謬說法。」

俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（Maria Zakharova）在接受塔斯社采訪時表示：「等檢測結果出爐、相關物質配方公開後，我們將作出相應評論。」她還說：「在此之前，所有這些說法都只是旨在轉移外界對西方緊迫問題關注的宣傳。」

英、瑞、荷表態

英國外交大臣庫珀引用了納瓦尼生前曾說過的話表示：「我們必須做他們所害怕的事。說出真相，傳播真相。這是最強大的武器。」來自瑞典和荷蘭的外長也發表了措辭強烈的表態。

瑞典外交大臣斯蒂納加德表示，這是追究俄羅斯責任、揭露其「持續謊言」的一個極其重要的步驟。 荷蘭外交大臣範韋爾則直言，真相最終總會水落石出，正義的磨盤也許轉得緩慢，但卻堅定不移——納瓦尼一案也是如此。

