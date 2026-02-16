快訊

天公、地基主、祖先怎麼拜？除夕到元宵祭拜時間、流程、對象 一文掌握重點

聽新聞
0:00 / 0:00

美續施壓 促伊減少石油輸中

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導

政治新聞網站Axios十四日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡二月十一日在白宮會晤時達成共識，美國將加碼施壓伊朗降低對中國出口石油，迫使德黑蘭在核談判中做出更多讓步。

伊朗有超過八成石油出口流向中國，此舉不僅可能對德黑蘭造成經濟壓力，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐怕加劇美中關係緊張。

一名美國高層官員表示：「美國與以色列同意透過極限施壓手段全力對付伊朗，例如在伊朗向中國出售石油這件事上。」多名美國官員提到，美方將在與伊朗展開核談判的時候，同時進行極限施壓，且持續在中東加強軍事部署，以便在外交破局時保有發動打擊的選項。

川普十天前簽署一項行政命令，賦予國務卿和商務部長權限，可建議總統對任何與伊朗做生意的國家加徵至多百分之廿五的關稅。

Axios指出，中國若因購買伊朗石油遭美方加關稅，恐怕讓本就緊張的中美關係更趨惡化。美國正極力維持由中國主導的稀土供應鏈，並確保今年四月的川習會能如期舉行。

此外，雖然伊朗本身是產油大國，市場更在意的是，如果伊朗採取行動，影響其他國家把石油運出去，如干擾運輸航道、攻擊設施等，恐造成整個區域供應中斷，如此將對油價與市場造成更大衝擊。

美國 川普 伊朗

延伸閱讀

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

加拿大外長稱希望伊朗政權更迭 宣布擴大制裁行動

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

Axios：川普內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

美續施壓 促伊減少石油輸中

政治新聞網站Axios十四日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡二月十一日在白宮會晤時達成共識...

武器出口 日擬分級審查

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。