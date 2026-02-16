日本推武器出口拓商機 強化理念相近國關係

日本政府預計春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，日經商業指出，這在日本安保上有兩項重要意義，一是強化與理念相近國家的關係，比如尋求北約支援的門檻可能降低，二是為日本國防產業拓展商機。

自民黨安全保障調查會長小野寺五典指出，防衛裝備的共同開發與移轉「等同於同盟」。一旦採用日本裝備，後續零件供應與訓練合作，將使雙方維持緊密關係。預期日英義三國共同開發的次世代戰機，可能成為北約標準裝備。若缺少日本製零件，北約空軍運作將受影響。若日本面臨危機並尋求北約支援，談判門檻也可能降低。

其次，過去防衛裝備移轉幾乎形同全面禁止，日本國防產業的客戶只有自衛隊。若鬆綁限制，潛在海外客戶將增加，有助強化產業經營基礎，國防產業本身「等同於防衛力」。

報導指出，二○二三年岸田政府大幅強化防衛力與三菱重工簽高額合約，三菱重工的股價就大漲。廢除五類型意味新增海外潛在需求，日本主要國防企業股價已顯著上揚。

日本現在五類型的「限定運用」帶來四項課題，第一是對遭受侵略國家的支援手段受限。譬如烏克蘭為恢復主權而戰，日本過度拘泥於規則，卻無法實踐正義，顯得缺乏彈性。第二項課題是防衛裝備移轉機會被限縮，難創造交易條件，綁住政策選擇空間。

第三項課題是制度不合理。日本自主開發的裝備被限制出口，但日英義共同開發的戰機以及美國授權在日本生產的完成品、他國授權產品都可以移轉。第四是五類限制與國際標準不符。國際出口管制通常依貨物性質與屬性判斷是否出口，並不考慮任務或用途等「五類型」條件，等於超越國際標準的額外限制。