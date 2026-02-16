武器出口 日擬分級審查

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院三分之二席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與自民黨人士透露今年春天廢除「防衛裝備移轉三原則」運用指針的五類型限制，依用途與殺傷能力分級審查，出口對象擬限定與日本締結「防衛裝備品與技術移轉協定」的國家，且須符合聯合國憲章宗旨。

多名政府與自民黨人士指出，現行運用指針把可出口裝備品項限定在「救難、運輸、警戒、監視、掃雷」等五種類型，被視為阻礙擴大出口。政府最快在今春修訂指針、廢除五類型限制；自民黨也將於三月彙整並提出給政府的建議。

依自民黨去年十二月整理的檢討要點，未來將把自衛隊法稱的「武器」納入出口解禁的討論範圍。所謂武器，是指以殺傷人員或破壞物體為目的的裝備，包含戰車、護衛艦、飛彈等高殺傷力武器；一旦撤除五類型限制，這些武器也會被納入出口對象。

另一方面，若出口的裝備沒有上限，可能會被外界視為日本透過裝備出口，介入國外的衝突，因此也在研議防範機制。

修訂案擬依用途與殺傷能力分類，建立分層審查。具體來說，有高度殺傷力的裝備由國家安全保障會議（ＮＳＣ）拍板；ＮＳＣ會由首相及相關閣員組成。

至於戰機、極音速滑翔武器（ＨＧＶ）等更尖端的武器，研議再加一層把關。可能除ＮＳＣ同意外，另須經閣員會議通過。相對地，防彈背心、監視雷達等低殺傷力裝備，則可由政府內部事務層級商議決定。

出口對象國方面，可能限定與日本締結有「防衛裝備品・技術移轉協定」的國家，並要求使用方式符合聯合國憲章維持和平與安全等宗旨。日本目前已與美國、英國、印度等十多個國家簽署相關協定。

不過防止武器出口無限制擴大的「煞車機制」，自民黨與聯合執政的盟友維新會存在一定差距。維新原則主張，應全面開放具殺傷能力武器的出口，由政府逐案審查是否許可。在此架構下，對遭受違反國際法侵略的國家，也以可出口具殺傷能力的武器。以「被侵略國」而言，烏克蘭即屬此類；但維新曾表示，現階段不會出口武器給烏克蘭。

另一方面，自民黨的主張相較建立更嚴密審查程序。對於向被侵略國出口武器，自民黨則持審慎態度。

這次調整被視為日本在軍備出口制度上的第二次重大轉向。