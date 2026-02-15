會王毅 梅爾茨：鼓勵德企加大投資陸

德國總理梅爾茨十三日在慕尼黑安全會議開幕式演講中批評美國，指美國的全球領導力在川普總統下備受挑戰，恐已揮霍殆盡，十四日會見大陸外長王毅時表示，德國一貫反對保護主義，倡導自由貿易，鼓勵德國企業加大對中投資合作。

德國多間媒體已報導，梅爾茨預計二月廿四日至廿七日訪問中國，為就任以來首次，但大陸尚未官宣。

據大陸外交部官網，王毅會見梅爾茨時談到十三日的講話體現德國和歐洲期待戰略自主、自立自強，中方支持德國為此發揮更大作用。王毅稱，儘管聯合國的權威和地位受到削弱，但是其重要地位仍不可替代，中德應展現大國擔當，為促進世界和平與發展作出新的貢獻，也期待德國成為中歐務實合作的推進器、中歐戰略關係的穩定錨。

梅爾茨對王毅表示，德方致力於維護基於規則的國際秩序，維護世界貿易組織地位和作用，這與中方關於全球治理的理念是一致的；德方奉行一個中國政策，期待與中方密切高層交往，推進各領域合作，推動德中關係取得更大發展。

王毅在慕安會議「中國專場」演講就中歐關係提問回應表示，中歐是夥伴，而不是對手，更不是什麼「制度性對手」，還舉孔子名言「君子和而不同」說，中歐應該都行君子之事，走君子之道，特別是面對當前變亂交織的國際形勢，中歐更應攜起手來，共同踐行多邊主義，共同維護聯合國權威，共同反對單邊霸凌，共同抵制陣營對抗。

另外，王毅還提到亞洲地區並非一帆風順、風平浪靜，要警惕日本最近出現的危險動向，日本現職首相公開聲稱台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的「存亡危機事態」，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，中國當然不能答應。

我外交部長林佳龍昨駁斥，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何扭曲台灣主權地位說法都不會改變台海現狀及國際公認的客觀事實。