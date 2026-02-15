盧比歐訪斯洛伐克匈牙利 聚焦能源合作與北約等議題

美國國務卿盧比歐今天展開為期兩天的東歐訪問行程，旨在加強與斯洛伐克及匈牙利的關係。這兩國的保守派領袖經常與其他歐盟國家意見相左，但與美國總統川普關係友好。

路透社報導，美國國務院上週宣布，盧比歐（Marco Rubio）此行將討論能源合作及雙邊議題，包括北大西洋公約組織（NATO）相關承諾。

盧比歐過去幾天在德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

身兼川普（Donald Trump）國家安全顧問的他，今天抵達斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦時，與斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）會面，討論能源及國防議題。這是7年來首度有美國國務卿訪問該國。

佩拉格利尼辦公室發聲明指出：「會談重要議題為…國防合作，以及履行北約峰會做出的承諾。」

盧比歐隨後與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）會面。費佐上月曾赴美國佛羅里達州拜訪川普。

明天盧比歐預計將與匈牙利總理奧班（ViktorOrban）會談。匈牙利4月將舉行大選，奧班在多數民調中落後，有可能下台。

奧班是川普在歐洲最緊密的盟友之一，被許多美國右派人士視為川普推動強硬移民政策、支持傳統家庭與基督教保守主義的模範。

費佐與奧班都因調查民主倒退的問題，與歐盟機構起爭執。他們也與俄羅斯保持關係，批評並時而拖延歐盟實施對俄國的制裁，亦反對軍援烏克蘭。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，其他歐盟國家已尋求替代能源來源，包括採購美國天然氣。儘管如此，斯洛伐克及匈牙利仍持續採購俄國天然氣和石油，這一做法遭到美方批評。

盧比歐表示，此行會討論到這項議題，但未透露細節。