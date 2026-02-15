快訊

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 這日水氣再增加

華爾街分析師「堅定看多」台積電ADR 股價後市看漲

盧比歐訪斯洛伐克匈牙利 聚焦能源合作與北約等議題

中央社／ 布達佩斯15日綜合外電報導

美國國務卿盧比歐今天展開為期兩天的東歐訪問行程，旨在加強與斯洛伐克及匈牙利的關係。這兩國的保守派領袖經常與其他歐盟國家意見相左，但與美國總統川普關係友好。

路透社報導，美國國務院上週宣布，盧比歐（Marco Rubio）此行將討論能源合作及雙邊議題，包括北大西洋公約組織（NATO）相關承諾。

盧比歐過去幾天在德國參加慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）。

身兼川普（Donald Trump）國家安全顧問的他，今天抵達斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦時，與斯洛伐克總統佩拉格利尼（Peter Pellegrini）會面，討論能源及國防議題。這是7年來首度有美國國務卿訪問該國。

佩拉格利尼辦公室發聲明指出：「會談重要議題為…國防合作，以及履行北約峰會做出的承諾。」

盧比歐隨後與斯洛伐克總理費佐（Robert Fico）會面。費佐上月曾赴美國佛羅里達州拜訪川普。

明天盧比歐預計將與匈牙利總理奧班（ViktorOrban）會談。匈牙利4月將舉行大選，奧班在多數民調中落後，有可能下台。

奧班是川普在歐洲最緊密的盟友之一，被許多美國右派人士視為川普推動強硬移民政策、支持傳統家庭與基督教保守主義的模範。

費佐與奧班都因調查民主倒退的問題，與歐盟機構起爭執。他們也與俄羅斯保持關係，批評並時而拖延歐盟實施對俄國的制裁，亦反對軍援烏克蘭。

2022年俄羅斯全面入侵烏克蘭後，其他歐盟國家已尋求替代能源來源，包括採購美國天然氣。儘管如此，斯洛伐克及匈牙利仍持續採購俄國天然氣和石油，這一做法遭到美方批評。

盧比歐表示，此行會討論到這項議題，但未透露細節。

美國 盧比歐 斯洛伐克

延伸閱讀

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 美司法部派700律師抗告

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

中國大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講，強烈抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省...

加薩民防機構：以色列空襲再釀至少12死

加薩民防機構表示，自今天破曉以來，以色列的空襲已造成至少12人死亡。以軍則稱這波攻擊是在回應巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」違反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。