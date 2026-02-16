「球在美國手上」美極限施壓 伊朗願讓步達核協議

美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗，英國廣播公司（ＢＢＣ）十五日報導，伊朗外交部副部長塔赫特—拉凡奇在德黑蘭接受ＢＢＣ專訪表示，伊朗願意為與美國達成核協議做出必要妥協，包括可稀釋濃縮度達百分之六十的濃縮鈾，前提是美方願意就解除制裁展開討論。

伊朗稱美國須證明是真心

他說，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」；伊朗願意將濃縮度百分之六十的濃縮鈾加以稀釋顯示願意讓步。

美伊已於二月上旬在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定十七日在日內瓦舉行。塔赫特—拉凡奇表示，目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」。

川普曾公開稱前一輪會談「正面」；美國國務卿魯比歐十四日表示，川普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」，美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

塔赫特—拉凡奇告訴ＢＢＣ，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計畫相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁。至於是否會像二○一五年核協議那樣，把境內超過四百公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在言之過早。

伊朗拒討論彈道飛彈計畫

他強調，伊朗的立場是「對話應該只聚焦核議題」。他說，伊朗的理解是，美方也已得出結論，若要達成協議，就必須把焦點放在核問題。他重申，拒絕與美方討論伊朗彈道飛彈計畫，「飛彈是伊朗的防衛能力，不可能放棄」，當伊朗遭以色列與美國攻擊時「是飛彈救了我們」，因此無法同意放棄自我防衛手段。

路透報導，正在德國出席慕尼黑安全會議的加拿大外交部長安南德接受專訪時明確指出：「除非（伊朗）政權更迭，否則我們不會和該國恢復外交關係。就這麼簡單。」加國於二○一二年切斷與伊朗的外交關係。另外環球郵報報導稱，安南德對於是否支持美國發動軍事打擊並未表態。

川普十三日也對伊朗政權的可能更迭表達支持，五角大廈已派出第二艘航空母艦前往該地區。兩名美國官員告訴路透，若川普下令發動攻擊，美國軍方已針對可能對伊朗進行為期數周的持續行動做好準備，這可能導致兩國爆發比以往更為嚴重的衝突。

伊稱零濃縮鈾已不是議題

關於川普一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，塔赫特—拉凡奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」由於這一濃縮程度已接近武器級，外界因而更懷疑伊朗正朝核武方向推進，但伊朗向來否認。