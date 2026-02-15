美將施壓伊朗 減少石油銷陸

Axios報導，美國官員透露，美國總統川普與以色列總理內唐亞胡2月11日在白宮會晤時已達成共識，美國將加碼施壓伊朗降低對中國出口石油，迫使德黑蘭在核談判中做出更多讓步。

伊朗逾八成石油出口流向中國，降低對中國出口石油不僅可能對德黑蘭造成經濟壓力，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐怕也會加劇美中關係緊張。

川普十天前簽署一項行政命令，賦予國務卿和商務部長權限，可建議總統對任何與伊朗做生意的國家加徵至多25%關稅。Axios指出，中國若因購買伊朗石油遭美方加徵關稅，恐怕讓美中關係惡化。美國正極力維持由中國主導的稀土供應鏈，並確保今年4月的川習會能如期舉行。

此外，雖然伊朗本身是產油大國，但市場更在意的是，如果伊朗採取報復行動，干擾其他國家運輸石油，恐造成整個區域供應中斷，如此將對油價與市場造成更大衝擊。

路透14日引述兩名美國官員說法報導，美軍正為川普可能下令對伊朗發動攻擊且歷時數周的軍事行動做準備。

川普當日稍早也表示，伊朗出現政權更迭將是「最理想的情況」。他也證實再派航空母艦前往中東，擴大對伊朗的軍事壓力。