王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

聯合報／ 記者雷光涵／即時報導
中國大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講，強烈抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。法新社
中國大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講，強烈抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省已透過外交管道提出嚴正交涉。

日本外務省15日在社群平台X以日文與英文發文指「中國與會人士對日本政府的安全保障政策發表了不適當的言論」。外務大臣茂木在隨後的會議中已反駁此事。

外務省指出，「國際社會中也有國家持續強化以武力或威嚇手段，企圖單方面改變現狀」，強調日本強化防衛能力，是因應日益嚴峻的安全保障環境，不是針對特定第三國。

王毅在中國專場指出，高市早苗竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的存亡危機事態，「這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄日方向中國做出的政治承諾。中國當然不能答應，14億中國人都不會答應！」

日方說明，日本對於台灣問題應透過對話、和平解決的立場沒有改變，再次強調對與中國對話，保持開放態度。

