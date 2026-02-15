快訊

北東明轉濕涼！除夕、初一鋒面通過「雨區擴大」 這日水氣再增加

華爾街分析師「堅定看多」台積電ADR 股價後市看漲

伊朗副外長：考慮讓步核計畫 換取美國解除制裁

中央社／ 德黑蘭15日綜合外電報導

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）在英國廣播公司（BBC）今天刊出的專訪中表示，德黑蘭願對高濃度濃縮鈾庫存做出讓步，換取華府解除制裁。

法新社報導，塔赫特－拉凡奇在2月6日美國與伊朗於阿曼重啟核談判受訪發表上述談話。

瑞士昨天宣布，美國與伊朗預計下週在日內瓦舉行新一輪核談判，但未說明日期。

根據BBC，德黑蘭迄未證實將參與新一輪談判，但塔赫特－拉凡奇表示談判將於17日舉行。

以美國為首的西方國家和伊朗宿敵以色列指控德黑蘭企圖發展核武。伊朗否認懷抱此類軍事野心，堅稱有權利運用這項技術於民間用途。

BBC引述塔赫特－拉凡奇說法報導，伊朗願以稀釋高濃度濃縮鈾的做法與美方達成協議，前提是美國須解除使伊朗經濟受創的制裁。

他在訪談中以英文表達：「一旦我們看見他們（美國）展現誠意，我確信我們將朝達成協議方向邁進。」

BBC詢及伊朗是否可能同意將超過400公斤高濃度濃縮鈾儲備運到國外，塔赫特－拉凡奇不排除讓步的可能性，強調現在談論磋商期間會發生什麼事「言之過早」。

關於美國總統川普（Donald Trump）一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，塔赫特－拉凡奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」

伊朗 美國 BBC

延伸閱讀

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

加拿大外長稱希望伊朗政權更迭 宣布擴大制裁行動

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

王毅再批日相發言！日外務省：有國家以武力威嚇 企圖單方面改變現狀

中國大陸外交部長王毅14日出席慕尼黑安全會議，在中國專場發表演講，強烈抨擊日本首相高市早苗「台灣有事」的言論。日本外務省...

加薩民防機構：以色列空襲再釀至少12死

加薩民防機構表示，自今天破曉以來，以色列的空襲已造成至少12人死亡。以軍則稱這波攻擊是在回應巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」違反...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。