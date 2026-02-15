伊朗副外長：考慮讓步核計畫 換取美國解除制裁

伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）在英國廣播公司（BBC）今天刊出的專訪中表示，德黑蘭願對高濃度濃縮鈾庫存做出讓步，換取華府解除制裁。

法新社報導，塔赫特－拉凡奇在2月6日美國與伊朗於阿曼重啟核談判受訪發表上述談話。

瑞士昨天宣布，美國與伊朗預計下週在日內瓦舉行新一輪核談判，但未說明日期。

根據BBC，德黑蘭迄未證實將參與新一輪談判，但塔赫特－拉凡奇表示談判將於17日舉行。

以美國為首的西方國家和伊朗宿敵以色列指控德黑蘭企圖發展核武。伊朗否認懷抱此類軍事野心，堅稱有權利運用這項技術於民間用途。

BBC引述塔赫特－拉凡奇說法報導，伊朗願以稀釋高濃度濃縮鈾的做法與美方達成協議，前提是美國須解除使伊朗經濟受創的制裁。

他在訪談中以英文表達：「一旦我們看見他們（美國）展現誠意，我確信我們將朝達成協議方向邁進。」

BBC詢及伊朗是否可能同意將超過400公斤高濃度濃縮鈾儲備運到國外，塔赫特－拉凡奇不排除讓步的可能性，強調現在談論磋商期間會發生什麼事「言之過早」。

關於美國總統川普（Donald Trump）一再呼籲伊朗實現零濃縮鈾，塔赫特－拉凡奇回應說：「零濃縮不再是議題，對伊朗而言已不在討論範圍內。」