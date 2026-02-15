加薩民防機構：以色列空襲再釀至少12死

加薩民防機構表示，自今天破曉以來，以色列的空襲已造成至少12人死亡。以軍則稱這波攻擊是在回應巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」違反停火協議。

法新社報導，儘管美國斡旋的以哈停火協議上個月已進入第2階段，但加薩走廊（Gaza Strip）境內持續發生暴力情事，以色列與哈瑪斯（Hamas）互控對方違反協議。

隸屬哈瑪斯當局的加薩民防機構在聲明中指出，北部賈巴利亞（Jabalia）一處安置流離失所者的帳篷遭遇空襲，造成5人死亡、數人受傷；南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）清晨遭遇的另一波攻擊也造成5人喪生、數人受傷；另有一人在加薩市（Gaza City）遭以軍砲擊身亡。

民防機構還說，加薩北部的貝特拉希亞（BeitLahia）也有一人命喪以軍槍下。

以色列一名軍官表示，以軍此次攻擊是在回應哈瑪斯違反停火協議的行徑。

他說：「違規行徑包括多名武裝恐怖分子被發現藏身在『黃線』以東的瓦礫堆下，距離以色列國防軍（IDF）很近…武裝分子越過黃線接近以軍部隊，明確違反停火，也顯示哈瑪斯系統性地違反協議，意圖傷害以軍。」

根據去年10月10日生效的停火協議條款，以色列部隊已撤到「黃線」後方陣地，但仍控制加薩逾半土地。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）今天則發布聲明，指控以軍鎖定攻擊流離失所者的帳篷，嚴重違反停火協議。

隸屬哈瑪斯當局的加薩衛生部指出，自停火以來，至少有601人遇害，以色列軍方則稱至少4名以軍在停火後陣亡。