快訊

小年夜「馬到金來」！春節大樂透加碼20天 大小紅包獎號一次看

「中山之狼」聲請再審遭駁回...仍維持死刑 高院裁定書揭理由

加薩民防機構：以色列空襲再釀至少12死

中央社／ 加薩市15日綜合外電報導
加薩南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）清晨遭遇攻擊造成5人喪生。 歐新社
加薩南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）清晨遭遇攻擊造成5人喪生。 歐新社

加薩民防機構表示，自今天破曉以來，以色列的空襲已造成至少12人死亡。以軍則稱這波攻擊是在回應巴勒斯坦人組織「哈瑪斯」違反停火協議。

法新社報導，儘管美國斡旋的以哈停火協議上個月已進入第2階段，但加薩走廊（Gaza Strip）境內持續發生暴力情事，以色列與哈瑪斯（Hamas）互控對方違反協議。

隸屬哈瑪斯當局的加薩民防機構在聲明中指出，北部賈巴利亞（Jabalia）一處安置流離失所者的帳篷遭遇空襲，造成5人死亡、數人受傷；南部汗尤尼斯市（Khan Yunis）清晨遭遇的另一波攻擊也造成5人喪生、數人受傷；另有一人在加薩市（Gaza City）遭以軍砲擊身亡。

民防機構還說，加薩北部的貝特拉希亞（BeitLahia）也有一人命喪以軍槍下。

以色列一名軍官表示，以軍此次攻擊是在回應哈瑪斯違反停火協議的行徑。

他說：「違規行徑包括多名武裝恐怖分子被發現藏身在『黃線』以東的瓦礫堆下，距離以色列國防軍（IDF）很近…武裝分子越過黃線接近以軍部隊，明確違反停火，也顯示哈瑪斯系統性地違反協議，意圖傷害以軍。」

根據去年10月10日生效的停火協議條款，以色列部隊已撤到「黃線」後方陣地，但仍控制加薩逾半土地。

哈瑪斯發言人卡西姆（Hazem Qassem）今天則發布聲明，指控以軍鎖定攻擊流離失所者的帳篷，嚴重違反停火協議。

隸屬哈瑪斯當局的加薩衛生部指出，自停火以來，至少有601人遇害，以色列軍方則稱至少4名以軍在停火後陣亡。

加薩走廊 哈瑪斯 以色列

延伸閱讀

和平理事會19日登場 傳以色列外長將出席

軍官遇襲以軍發動空襲反擊 加薩24死含3童

以哈去年10月停火後最血腥日！以色列空襲加薩60多死傷 難民營也遇襲

以色列控哈瑪斯違反停火協議 空襲加薩釀26死

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)14日在年度慕尼黑安全會議發表演說，一反川普政府過去敵視歐洲的態度，稱歐洲為「盟友...

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

美國總統川普13日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；47年來，他們只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。