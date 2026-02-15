慕安會：王毅密集會晤多國政要 涉台言論遭台反駁

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅周六（2月14日）在出席慕尼黑安全會議期間會見加拿大外長阿南德。王毅表示，卡尼總理訪華成果豐碩，充分證明加拿大新政府奉行對華新政策，這符合兩國共同利益，是完全正確的選擇。

去年上任的加拿大總理卡尼今年1月訪問過中國，這是他推動全球戰略的一部分，目的是拓展加拿大的出口市場，並減少對美國貿易的依賴。根據一項已宣布的初步貿易協議，北京預計將降低對加拿大油菜籽進口的關稅，並向加拿大公民提供赴華免簽待遇。但作為加拿大傳統盟友和最大貿易伙伴的美國威脅稱，如果該協議推進，將對加拿大產品征收100%關稅，理由是該協議可能讓中國得以“傾銷商品”。

據中國外交部網站的消息，王毅周六還向阿南德表示，中方願同加方一道努力，落實好兩國領導人重要共識，排除干擾，重啟各領域交流合作，推動中加關系健康、穩定、可持續發展。阿南德指出，卡尼總理訪華十分成功，開啟了加中關系的新時代。

中國相對“可預測”？

王毅在慕尼黑安全會議期間與多位西方領導人會面，包括法國外長巴羅、德國外長瓦德富爾、阿根廷外長基爾諾、烏克蘭外長瑟比加、美國國務卿盧比奧、塞爾維亞總統武契奇、英國外交大臣庫珀、奧地利外長邁因爾—賴辛格、捷克外長馬青卡以及挪威外交大臣艾德等。法新社指出，王毅一直試圖將北京塑造成比美國更穩定的合作伙伴，因為美國的政策愈發難以預測。

相比去年美國副總統萬斯在慕安會上的講話，盧比奧今年的語氣雖然明顯更為溫和，但是否會改變實質格局仍有待觀察。位於柏林的墨卡托中國研究中心（MERICS）的專家巴爾馳（Bernard Bartsch）也認為，相比美國給我們帶來的瘋狂不可預測性，中國人仍然顯得更可預測。”

不過巴爾馳也在接受德廣聯（ARD）采訪時提醒，不應過度信賴北京方面的公開表態：“在當前的地緣政治環境下，如果對這些公開言論盲目信任，那將是非常不明智的。”

將於本月底以總理身份首次訪問中國的德國總理梅爾茨（Friedrich Merz，又譯“默茨”）於周五在慕安會上發表開幕演講時釋放出謹慎信號：“中國系統性地利用其他國家的依賴關系，並按照自身利益重新詮釋國際秩序。”

梅爾茨坦言：“在可預見的未來，北京可能會在軍事上與美國平起平坐。”中國問題專家巴爾馳指出，這種新型大國政治帶來的不確定性將伴隨梅爾茨即將展開的北京之行：“加拿大人和英國人都想與中國保持距離，但同時又希望與其合作。梅爾茨也無法回避這種兩難局面。”

梅爾茨也於周六在慕安會期間與王毅舉行了雙邊會談。根據中國外交部網站的消息，王毅在會談期間表示：“梅爾茨昨天在慕尼黑安全會議開幕式上的講話，體現了德國和歐洲期待戰略自主、自立自強。中方支持德國為此發揮更大作用。”

王毅還指出，中方願同德方一道，籌備好下階段高層交往，加強各領域務實合作，探討開展三方合作，推動中德全方位戰略伙伴關系邁上新水平。

中方再批日本

日本共同社注意到，中國利用國際會議以及與其他國家的會談，持續表達並強化對日本的批評立場。

王毅在慕尼黑安全會議演講後的問答環節中提到：“日本現職首相竟然公開聲稱，台海有事就構成日本可以行使集體自衛權的'存亡危機事態'，這是日本首相戰後80年來第一次公開發出這種狂言，直接挑戰中國的國家主權，直接挑戰台灣已經歸還中國的戰後國際秩序，直接背棄了日方向中國做出的政治承諾。”

王毅強調：“日本領導人在台灣問題上的錯誤言論，暴露了日本侵略殖民台灣的野心未泯、復活軍國主義的陰魂不散。”他呼籲：“一切愛好和平的國家也要對日本發出警示：如果要走回頭路，那是自取滅亡。如果再賭一次，只能敗得更快，輸得更慘！”

王毅在談及中美關系時也提及台灣，他表示，若美國“同中國脫鉤斷鏈，逢中必反，搞各種針對中國的小圈子、小集團，甚至慫恿策劃台灣獨立、分裂中國，踩踏中國的紅線，那就很可能導致中美陷入對抗。”

台灣外長“嚴正駁斥”

針對王毅上述台灣相關言論，台灣方面表示“嚴正駁斥”。根據台灣外交部周六發布的消息，台灣外交部長林佳龍回應稱：“中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬；不論從歷史事實、客觀現實，還是根據國際法，台灣的主權從不屬於中華人民共和國，只有台灣2300萬人民有權決定台灣的前途；任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海現狀及國際公認的客觀事實。”

林佳龍還指出：“王毅在上述會議中稱'恪守《聯合國憲章》宗旨’，並將亞太地區近期緊張局勢歸咎於他國。但事實上，中國近期在周邊進行軍事挑釁，多次公然違反《聯合國憲章》中'不得使用武力或威脅使用武力'的原則，嚴重威脅區域和平穩定，干擾國際海、空交通及商貿往來，充分凸顯言行不一的霸權心態。”

台灣外交部呼籲北京當局尊重中華民國台灣存在的客觀事實，同時也呼籲國際社會持續以實際行動支持民主台灣。

大國博弈中的俄烏戰爭

另據德廣聯報道，慕尼黑安全會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）多次詢問王毅，中國是否會在俄烏戰爭中提出和平倡議。作為回應，中方雖然表示希望和平，但沒有提出任何具體援助方案。中國觀察人士，如CGTN主持人徐勤多對此並不感到意外。他認為，從戰略角度看本應如此：“歐洲人仍然堅定站在美國一邊。如果我們現在去施壓俄羅斯從烏克蘭撤軍，那就會得罪俄羅斯。那樣我們就會失去俄羅斯，而歐洲仍然會站在美國一邊。美國會是我們的敵人，而我們將變得孤立。”

在周六的慕安會上，烏克蘭總統澤連斯基獲頒2026年埃瓦爾德·馮·克萊斯特獎，以表彰他代表所有烏克蘭人所展現的勇氣與堅韌。波蘭總理圖斯克發表頒獎致辭指出，烏克蘭人民理應獲得整個自由世界最高程度的尊敬，因為他們為抵抗一個不僅威脅烏克蘭、也威脅整個歐洲乃至西方世界的敵人付出了最沉重代價。

埃瓦爾德·馮·克萊斯特於1963年創立以跨大西洋伙伴關系為重點議題的“國防會議”，也就是慕尼黑安全會議的前身。以他命名的獎項旨在表彰為沖突解決作出傑出貢獻的個人或機構。

場外抗議活動

各國政要在慕尼黑舉行安全會議期間，數十萬人周六在慕尼黑舉行示威活動，抗議伊朗政府。這場規模巨大的集會是流亡王儲禮薩·巴列維所稱“全球行動日”的一部分，旨在聲援在國內抗議中遭鎮壓的伊朗民眾。海外示威者要求國際社會加大對德黑蘭的壓力。德國警方稱當天抗議人數達約25萬，超過組織者預期。

