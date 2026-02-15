美軍空襲敘利亞 鎖定伊斯蘭國若干目標

美國軍方今天表示，為回應去年12月美軍部隊遇襲、造成2名美軍殉職及1名美國平民通譯員身亡，美方近日對敘利亞境內伊斯蘭國（IS）目標發動一連串空襲。

美聯社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）發布聲明說，美軍戰機在2月3日至12日期間，對武器庫和其他基礎設施等30多處IS目標發動10次空襲。

中央司令部指出，自去年12月13日遇襲事件後美軍採取行動以來，已有至少50名IS成員遭格斃或被俘、逾100個與IS相關的目標遭美軍空襲。

這起事件的罹難者分別是美國陸軍中士霍華德（William Nathaniel Howard）、托瑞斯-托瓦（EdgarBrian Torres-Tovar），以及密西根州平民通譯員沙卡特（Ayad Mansoor Sakat）。根據美軍說法，3人去年12月13日在敘利亞中部城鎮巴邁拉（Palmyra）遇害，攻擊者鎖定美國及敘利亞部隊車隊發動襲擊，隨後遭擊斃。

敘利亞國防部12日表示，政府軍已掌接管該國東部一座美軍駐守多年、用於對抗IS的坦夫（Al-Tanf）基地。2014年IS於敘利亞和伊拉克大片區域宣布建立「哈里發國」（Caliphate）後，這座基地曾發揮重要作用。

美軍13日順利將數以千計IS囚犯從敘利亞押送至伊拉克，準備之後受審。這批囚犯應伊拉克當局要求移交，這項行動獲得由美國主導、長期對抗IS的聯軍支持。