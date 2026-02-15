快訊

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

黑幫齊聚吳敦告別式！警方架攝影機全程蒐證 白狼抱怨被打擾

「陽光女子合唱團」登國片票房冠軍 5.45億破海角七號紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

中央社／ 倫敦14日綜合外電報導
俄羅斯異議人士納瓦尼。圖／美聯社資料照
俄羅斯異議人士納瓦尼。圖／美聯社資料照

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西方國家的宣傳騙局。

根據路透社報導，英、法、德、瑞典及荷蘭發表聯合聲明中指出，針對納瓦尼（Alexei Navalny）遺體樣本的進行分析，明確證實樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine）。這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。

俄羅斯政府一再否認對納瓦尼之死負有任何責任。根據俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，莫斯科當局駁斥這項最新指控是「西方的宣傳騙局」；俄羅斯駐倫敦大使館則諷刺道：「人們必須思考，到底什麼樣的人會相信這種關於青蛙的荒謬言論。」

塔斯社引述俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（MariaZakharova）的話指出：「在檢驗結果揭曉且物質成分公開前，我們會保留評論。在那之前，所有這類主張都只是為了轉移外界對西方迫切性議題注意力的宣傳。」

納瓦尼是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）今天出席慕尼黑安全會議時在社群媒體發文表示：「我從第一天起就確信我丈夫是被毒死的，現在有了證據……我感謝歐洲各國兩年來努力不懈，揭開了真相。」

俄羅斯 納瓦尼 北極

延伸閱讀

普丁已故政敵納瓦尼遺孀：科學證據證實他是被謀殺

俄烏戰火燒近4年 澤倫斯基：美國過於頻繁要求烏克蘭讓步

歐盟碳市場改革 對接2040減排85%氣候目標

川普設5月15日大限施壓烏克蘭！澤倫斯基擬春季大選 綁和平協議公投

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)14日在年度慕尼黑安全會議發表演說，一反川普政府過去敵視歐洲的態度，稱歐洲為「盟友...

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

美國總統川普13日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；47年來，他們只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。