歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西方國家的宣傳騙局。

根據路透社報導，英、法、德、瑞典及荷蘭發表聯合聲明中指出，針對納瓦尼（Alexei Navalny）遺體樣本的進行分析，明確證實樣本中存在「表巴蒂啶」（epibatidine）。這是一種從南美洲箭毒蛙體內發現的毒素，在俄羅斯自然界並不存在。

俄羅斯政府一再否認對納瓦尼之死負有任何責任。根據俄羅斯國營塔斯社（TASS）報導，莫斯科當局駁斥這項最新指控是「西方的宣傳騙局」；俄羅斯駐倫敦大使館則諷刺道：「人們必須思考，到底什麼樣的人會相信這種關於青蛙的荒謬言論。」

塔斯社引述俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃（MariaZakharova）的話指出：「在檢驗結果揭曉且物質成分公開前，我們會保留評論。在那之前，所有這類主張都只是為了轉移外界對西方迫切性議題注意力的宣傳。」

納瓦尼是俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的頭號政敵，2023年8月依「極端主義」罪名被判入獄，2024年2月16日命喪深入北極圈以北的哈爾普（Kharp）IK-3流放地。

納瓦尼的遺孀尤莉雅（Yulia Navalnaya）今天出席慕尼黑安全會議時在社群媒體發文表示：「我從第一天起就確信我丈夫是被毒死的，現在有了證據……我感謝歐洲各國兩年來努力不懈，揭開了真相。」