快訊

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

黑幫齊聚吳敦告別式！警方架攝影機全程蒐證 白狼抱怨被打擾

「陽光女子合唱團」登國片票房冠軍 5.45億破海角七號紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

香港01／ 撰文／張涵語
美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白。X@The White House
美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白。X@The White House

美國白宮2月14日在社交平台X上發布另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向美國總統川普（Donald Trump）「待購清單」上的格陵蘭示愛，稱想與格陵蘭「確認關係」。

四張卡片中的第一張諷刺意味十足，紅色的卡片上寫有「你俘獲了我的心（You captured my heart）」，下方配了一張委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1月3日遭生擒時的照片。

藍色底卡片則配有馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）與薩爾瓦多籍男子阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）喝酒的心型照片，配文稱：「我對你的愛就像民主黨人對非法移民的愛一樣強烈。我願意飛越1,537英里只為與你共飲一杯！」

賈西亞被指為黑幫MS-13的成員， 2025年3月被錯誤遣返，美國最高法院裁定當局應設法令其回到美國，惟川普以加西亞是「恐怖組織」MS-13成員為由堅決拒絕。

在另一張賀卡上，川普舉着一份新簽署的行政令，上面寫着：「第4547號行政令，你是我心愛的人（UR my Valentine）。」惟川普上屆或本屆政府都未曾簽署4547號行政令。

最後一張卡片向格陵蘭表白，稱「是時候定義一下我們之間的曖昧關係了」，再次表達川普想要格陵蘭的心。

有網友評論形容本屆川普政府是「最有幽默感的一屆政府」，還有網友表示從卡片中「感受到愛意（I feel the love）」，也有評論指「川普過於想念格陵蘭了，他應該放下。」

川普稱將訪委內瑞拉 美國授權5間石油公司於當地進行業務

為何叫特朗普「Daddy」 北約秘書長辯稱英語不好

文章授權轉載自《香港01》

川普 白宮 馬杜洛 格陵蘭 情人節 委內瑞拉 北約

延伸閱讀

紐時：川普政府不顧法院保護令 將9移民遣送喀麥隆

終於不用上車就關掉！川普政府廢除環保積分，車主最恨的「怠速熄火」即將消失

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

相關新聞

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid...

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

歐盟友稱納瓦尼死於箭毒蛙毒素 俄羅斯斥為宣傳騙局

英、法等歐洲5國今天指控，俄羅斯2年前以箭毒蛙毒素毒殺在北極流放地監禁的異議分子納瓦尼。莫斯科當局駁斥這項說法，稱之為西...

情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布5張另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向...

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

美國國務卿魯比歐(Marco Rubio)14日在年度慕尼黑安全會議發表演說，一反川普政府過去敵視歐洲的態度，稱歐洲為「盟友...

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

美國總統川普13日證實，正部署第二支航艦打擊群開赴中東，並直言伊朗若政權更迭，「那看來將是最理想的情況；47年來，他們只...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。