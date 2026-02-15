情人節出奇招…白宮發布卡片「示愛」馬杜洛 曖昧告白格陵蘭引熱議

美國白宮2月14日在社交平台X上發布另類「情人節卡片」，其中一張向已被美國政府抓捕的委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）表白，另一張則向美國總統川普（Donald Trump）「待購清單」上的格陵蘭示愛，稱想與格陵蘭「確認關係」。

四張卡片中的第一張諷刺意味十足，紅色的卡片上寫有「你俘獲了我的心（You captured my heart）」，下方配了一張委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）1月3日遭生擒時的照片。

藍色底卡片則配有馬里蘭州民主黨參議員範霍倫（Chris Van Hollen）與薩爾瓦多籍男子阿布雷戈賈西亞（Kilmar Abrego Garcia）喝酒的心型照片，配文稱：「我對你的愛就像民主黨人對非法移民的愛一樣強烈。我願意飛越1,537英里只為與你共飲一杯！」

賈西亞被指為黑幫MS-13的成員， 2025年3月被錯誤遣返，美國最高法院裁定當局應設法令其回到美國，惟川普以加西亞是「恐怖組織」MS-13成員為由堅決拒絕。

在另一張賀卡上，川普舉着一份新簽署的行政令，上面寫着：「第4547號行政令，你是我心愛的人（UR my Valentine）。」惟川普上屆或本屆政府都未曾簽署4547號行政令。

最後一張卡片向格陵蘭表白，稱「是時候定義一下我們之間的曖昧關係了」，再次表達川普想要格陵蘭的心。

有網友評論形容本屆川普政府是「最有幽默感的一屆政府」，還有網友表示從卡片中「感受到愛意（I feel the love）」，也有評論指「川普過於想念格陵蘭了，他應該放下。」

