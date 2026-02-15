快訊

年終入帳只爽5分鐘！35歲工程師嘆「空虛」：科技業像圍城

台南安南工地意外…60歲男疑遭廢棄物砸傷頭破血流 搶救後傷重不治

台美貿易協定簽署完成 鄭麗君：持續溝通盼社會與國會共同支持

美極限施壓逼出讓步？伊朗官員鬆口1妥協 喊「此刻球在美國手上」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
2019年，時任的伊朗駐聯合國大使的塔赫特－拉凡奇在安理會會議廳外受訪。路透
2019年，時任的伊朗駐聯合國大使的塔赫特－拉凡奇在安理會會議廳外受訪。路透

英國廣播公司（BBC）15日報導，美國持續加強中東軍事部署、極限施壓伊朗之際，伊朗外交部副部長塔赫特－拉凡奇（Majid Takht-Ravanchi）在德黑蘭接受BBC專訪表示，伊朗願意為與美國達成核協議做出必要妥協，包括可稀釋濃縮度達60%的濃縮鈾，前提是美方願意就解除制裁展開討論。

他直言，現在「球在美國手上」，美方必須證明真心想談成協議，「如果他們是真心的，我相信我們就會走在達成協議的路上」。

美伊已於2月稍早在阿曼進行間接會談，第二輪會談預定17日在日內瓦舉行；他形容目前談判「大致朝正面方向發展，但現在下結論言之過早」，川普也曾公開稱前一輪會談「正面」。

塔赫特－拉凡奇表示，德黑蘭願意將濃縮度達60%的濃縮鈾加以稀釋，顯示願意讓步，但他也提到，「零濃縮」對伊朗而言「已不在桌上」，這與川普日前公開表示「不希望有任何濃縮」的說法形成落差。由於這一濃縮程度已接近武器級，外界因而更懷疑伊朗正朝核武方向推進，但伊朗一向否認。

塔赫特－拉凡奇告訴BBC，只要美方願意談解除制裁，伊朗就願意討論稀釋濃縮鈾等核計畫相關議題，但未說清楚是解除全部或部分制裁；至於是否會像2015年核協議那樣，把境內超過400公斤的高濃縮鈾運出境，他說現在仍言之過早，

塔赫特－拉凡奇並強調，伊朗的立場是對話應「只聚焦核議題」。他說，伊朗的理解是，美方也已得出結論，若要達成協議，就必須把焦點放在核問題

塔赫特－拉凡奇重申拒絕與美方討論伊朗彈道飛彈計畫，稱飛彈是伊朗的防衛能力，不可能接受被剝奪；他說，當伊朗遭以色列與美國攻擊時，「是飛彈救了我們，因此無法同意放棄自我防衛手段」。

美方方面，美國國務卿魯比歐14日則稱，川普偏好達成協議，但要與伊朗達成協議「非常困難」。美國官員也一再強調，談判進展受阻的責任在伊朗而非美國。

伊朗 美國 美方

延伸閱讀

慕尼黑會議演說 魯比歐放軟：美國是歐洲的孩子

「伊朗政權更迭最理想」川普極限施壓 暗示已有人選接班哈米尼

川普政府構想北約3.0 要歐洲防務自主

4400案判違法拘禁 ICE續羈押移民 美司法部派700律師抗告

相關新聞

日本擬解禁武器出口限制！依殺傷力分級 出售國家限定2條件

讀賣新聞報導，日本執政的自民黨取得眾議院2/3多數席次後，日相高市早苗已著手推動解禁武器出口限制。日本政府與執政的自民黨...

澤倫斯基開條件願簽停戰協議！美國務卿魯比歐轉達川普1句話

衛報報導，美國、俄羅斯與烏克蘭預計17日起在日內瓦舉行三方會談前，烏克蘭總統澤倫斯基14日在慕尼黑安全會議表示，烏方需要...

大阪固力果看板旁爆砍人1死2傷！21歲嫌落網 目擊者曝駭人現場

綜合NHK與產經新聞報導，大阪道頓堀著名的固力果「跑跑人」看板附近，14日深夜發生持刀傷人，一名17歲少年送醫後不治，另...

美中關係再掀波瀾？川普同意美國將施壓伊朗降低對中國出口石油

美國持續加強中東軍事部署、施壓伊朗之際，政治新聞網站Axios 14日報導，兩名知情的美國官員透露，美國總統川普與以色列...

普亭被控強效毒素殺害頭號政敵納瓦尼！俄羅斯回應反酸1句話

歐洲五國14日聯合指控，俄羅斯利用箭毒蛙強效毒素殺害總統普亭的頭號政敵納瓦尼，俄國同日駁斥這是「西方宣傳騙局」，並反酸「...

海外香港人聲援黎智英：國安法之下人民噤聲

海外香港人及中國民主人士今天聚集洛杉磯中國領事館前，聲援遭判刑20年的香港壹傳媒集團創辦人黎智英。流亡海外的香港青年梁啟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。