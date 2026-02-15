加拿大外長稱希望伊朗政權更迭 宣布擴大制裁行動

快訊

中央社／ 多倫多14日綜合外電報導

根據「環球郵報」（Globe and Mail）今天報導，加拿大外交部長安南德（Anita Anand）表示，加國希望伊朗政權更迭，但對於是否支持美國發動軍事打擊，她並未表態。

路透社報導，正在德國出席慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）的安南德（AnitaAnand）接受「環球郵報」（The Globe and Mail）專訪時明確指出：「除非（伊朗）政權更迭，否則我們不會和該國恢復外交關係。就這麼簡單。」

加拿大與伊朗關係長期不睦，加國於2012年切斷與伊朗的外交關係。

安南德今天宣布，將針對與伊朗政府有關的7名個人實施進一步制裁。她強調，加拿大對伊朗的關注焦點在於鎮壓人權的問題。

與此同時，兩名美國官員告訴路透社，若美國總統川普（Donald Trump）下令發動攻擊，美國軍方已針對可能對伊朗進行為期數週的持續行動做好準備。這可能導致兩國爆發比以往更為嚴重的衝突。

川普昨天也對潛在的伊朗政權更迭表達支持，五角大廈已派出第2艘航空母艦前往該地區。

